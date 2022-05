Di caricabatterie wireless magnetici 2-in-1 in commercio ce ne sono ormai di diversi tipi. La scelta di ognuno di noi può ricadere sul design e il gusto personale, ma anche su particolari esigenze di spazio o di necessità. ESR Magnetic Wireless Charger HaloLock ha pensato questa volta di unire in un’unica stazione di ricarica sia lo spazio per il proprio iPhone serie 12 o 13 sia per Apple Watch.

Sulla sinistra, infatti, è previsto un dock per ricaricare il proprio dispositivo indossabile in modalità Nightstand, con un caricabatterie compatibile con MagSafe che si unisce a destra. Il pad di ricarica wireless compatibile con MagSafe allinea automaticamente il tuo iPhone per una ricarica facile e veloce.

Questa stazione di ricarica wireless 2 in 1 combina un caricabatterie wireless magnetico per la serie iPhone 12 e un supporto per caricabatterie per iWatch. Il design modulare con una porta USB-A integrata ti consente di caricare tutti i tuoi dispositivi con un’unica presa di corrente. Il supporto per caricabatterie iWatch rimovibile può essere collegato a qualsiasi porta USB-A per la ricarica wireless in movimento. La ricarica di iWatch richiede un cavo di ricarica iWatch ufficiale.

E’ in grado di ricaricare contemporaneamente iWatch e iPhone/AirPods, mantenendo la scrivania ordinata e risparmiando spazio prezioso. Il supporto di ricarica nasconde il cavo iWatch all’interno, lo rende ideale anche per posizionarlo sul comodino. I cuscinetti antiscivolo sulla base di ricarica mantengono il dispositivo in posizione stabile. Compatibile con quasi tutte le custodie per telefoni di spessore inferiore a 5 mm e senza accessori in metallo. Infatti, non è necessario rimuovere la custodia del telefono a meno che non sia una custodia in metallo o più spessa di 4 mm.

Compatibile con tutti i dispositivi iOS e Android abilitati Qi. Supporta la ricarica rapida da 10 W per il Galaxy S20/S10; la ricarica rapida da 7,5 W per iPhone SE/11/XR/8 Plus, 5 W per AirPods 2/AirPods Pro e Galaxy Buds; 3W per iWatch 5/4/3/2.

ESR Magnetic Wireless Charger è disponibile su Amazon al prezzo di 17.99 euro anzichè 29.99 euro con uno sconto del 40% con questo codice sconto XNK9OY4C valido fino al 17 giugno 2022.