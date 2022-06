Tra qualche giorno, precisamente dal 6 al 10 giugno, Apple terrà la WorldWide Developers Converence 2022 (WWDC 2022). Il primo giorno dell’evento, è solitamente riservato alla presentazione dei vari software dell’azienda. Quest’anno, però, potrebbero esserci anche alcuni interessanti prodotti hardware. Cosa bisogna aspettarsi?

Ebbene sì, sono numerose le voci che vedono Apple presentare dei nuovi prodotti hardware nel corso della prima giornata del WWDC 2022. Se tutto andrà secondo i piani, il 6 giugno sarà un giorno pieno di sorprese per i fan della mela morsicata.

Apple: i prodotti che l’azienda svelerà

Software

Su questi non ci sono dubbi di nessun tipo, il 6 giugno, Apple toglierà i veli su tutti i suoi nuovi software. In particolare, vedranno la luce:

iOS 16;

iPadOS 16;

macOS 13;

watchOS 9;

tvOS 16;

Al momento, non si hanno informazioni precise in merito a quali saranno i punti di forza dei vari sistemi operativi. Senza alcun dubbio, l’azienda troverà il modo di sorprenderci anche quest’anno!

Hardware

Nonostante negli ultimi anni Apple abbia dedicato il WWDC alla presentazione di soli prodotti software, quest’anno, potrebbero essere svelati anche alcuni prodotti hardware. Rimarranno delusi coloro che speravano nel vedere il tanto chiacchierato visore AR/VR. Per quello, bisognerà attendere ancora qualche mese. Tuttavia, si vocifera che arriveranno in campo una serie di device altrettanto interessanti. Apple, infatti, potrebbe presentare:

iMac Pro con design rinnovato e processore Silicon;

MacBook Air con design rinnovato e processore M2;

MacBook Pro 13″ con processore M2.

Per quanto possa sembrare strano a prima vista, non sarebbe la prima volta che Apple decide di presentare nuovi Mac nel corso del WWDC. I tre device appena citati sono attesi da mesi e, secondo le previsioni, sarebbero dovuti arrivare sul mercato in questi mesi. Che il momento sia finalmente arrivato? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com