Ti è mai capitato di scrivere un messaggio WhatsApp frettolosamente, di inviarlo e di renderti conto, solo dopo, di aver fatto un errore grammaticale davvero stupido? Se sì, sappi che non sei il solo. Cose di questo tipo, capitano a tantissime persone quotidianamente. Quanto sarebbe bello poter rimediare agli errori di distrazione modificando il messaggio anche dopo averlo inviato? Beh, buone notizie! WhatsApp ha pronta la funzione che permetterà di farlo! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp continua ad aggiornare il suo servizio di messaggistica con interessanti feature. Stando a quanto dichiarato, in queste ore, da WABetaInfo, l’azienda starebbe sperimentando un’interessante funzione che permetterà agli utenti di modificare i messaggi anche dopo averli inviati. Bello no? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

WhatsApp: come modificare i messaggi dopo averli inviati

La novità sarà molto semplice da utilizzare. In pratica, dopo aver inviato un messaggio all’interno di una conversazione, per modificarlo bisognerà effettuare un tap prolungato su di esso e premere “Modifica” tra le opzioni disponibili (questo almeno su iPhone). Dopo aver cliccato sull’opzione sarà possibile modificare il messaggio e correggere eventuali errori di distrazione nel testo. Sarà necessario, infine, un tap per visualizzare il messaggio corretto in chat. A quanto pare, il destinatario non sarà in grado di vedere lo storico delle modifiche. Quindi, se ancora non ha visto nulla, è possibile risparmiarsi brutte figure.

Al momento, la funzione risulta essere in lavorazione e, quindi, ancora non disponibile al pubblico. Non si hanno informazioni dettagliate in merito a quando sarà disponibile per tutti. Se i test andranno per il verso giusto, non ci vorrà molto (qualche settimana). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.