Audio Pro A15 è uno speaker portatile in grado di distinguersi dalla massa per una cura estetica quasi unica nel suo genere, nonché comunque un suono cristallino che gli permette di valere tutti gli oltre 300 euro richiesti per il suo acquisto. Vediamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto appare sin da subito realizzato con materiali di altissimo livello, ha una bellissima finitura in tessuto che lo avvolge su tutti i lati, con il logo Audio Pro in un inserto metallico anteriore. Le parti inferiori/superiori sono invece realizzate in plastica rigida, con comodi piedini gommati che gli impediranno di scivolare su un qualsiasi piano di lavoro.

Il controllo del dispositivo avviene tramite i pulsanti superiori, sono tasti fisici realizzati in metallo, con una discreta corsa ed un buon feed aptico; sono presenti tutte le classiche soluzioni attese, per modificare la riproduzione, l’input, e 6 preset retroilluminati sulla parte destra; al centro, invece, spicca il tasto più usato, per la regolazione del volume.

E’ un prodotto estremamente robusto ed affidabile, forse dal peso più alto del previsto, una soluzione che mina indiscutibilmente in parte la portabilità, raggiungendo 3,4 kg. In termini dimensionali, invece, l’Audio Pro A15 si ferma a 206 x 286 x 137 millimetri.

Come detto, è uno speaker portatile, infatti integra una batteria per l’utilizzo non collegato fisicamente ad una presa a muro; per favorire il trasporto, Audio Pro ha integrato una comodissima e pratica “maniglia posteriore”, che offre un grip discreto, evitando che possa scivolare data la sua grande profondità. La certificazione IPX2, invece, garantisce una protezione da gocce d’acqua con una inclinazione massima di 15 gradi, equivalente a schizzi o ad una leggera pioggia (non immersione).

Hardware, Suono e Batteria

L’Audio Pro A15 è un dispositivo estremamente versatile, in quanto supporta grandi varietà di input fisici e virtuali. La connettività wireless è garantita dal WiFi 802.11ac dual band, bluetototh 4.2, nonché la piena compatibilità con la piattaforma proprietaria dell’azienda, passando per il supporto multiroom con AirPlay 2 e Google Cast, senza dimenticarsi di Spotify e Tidal Connect. Per quanto riguarda i collegamenti fisici, invece, nella parte posteriore trovano posto un jack da 3,5mm e una uscita per collegare eventualmente un subwoofer.

La batteria interna garantisce una durata complessivamente eccellente, in grado di raggiungere anche 9 ore di utilizzo continuativo, considerata la media in relazione al livello di volume impostato. Al suo interno trova posto un tweeter da 25,4 millimetri con cupola in tessuto, affiancato da un woofer da ben 114,3 millimetri; questi sono pilotati da amplificatore in classe D, con una potenza massima di 10W + 30W.

Al netto di tutti questi dettagli tecnici, l’Audio Pro A15 raggiunge un volume molto elevato, se utilizzato all’interno di una abitazione potrebbe bastare per un ambiente anche da 40 metri quadrati. Sebbene la copertura in tessuto riguardi l’intero perimetro, è bene notare che l’audio viene emesso solamente nella parte anteriore, con la conseguente perdita di tridimensionalità.

La qualità è ad ogni modo eccellente, il suono è generalmente molto cristallino e nitido, con dettagli precisi in ogni frequenza. La risposta migliore la notiamo nei medi e negli alti, i picchi sonori non sono distorti, né appaiono troppo stridenti, con voci femminili perfettamente riprodotti. I bassi sono presenti e sono abbastanza qualitativi, anche se date le dimensioni e le specifiche del prodotto, li avremmo immaginati più corposi e potenti. Nel complesso la resa rispecchia alla perfezione la fascia di prezzo di appartenenza, diventando sicuramente uno dei migliori del settore.

Audio Pro A15: conclusioni

In conclusione Audio Pro A15 è uno speaker portatile dalle prestazioni eccellenti, caratterizzato da un design elegante con materiali di alto livello, un audio più che ottimo, condito con la batteria interna dalla buona autonomia, e dalla certificazione IPX2. Gli unici aspetti negativi sono legati alla portabilità, le dimensioni ed il peso non sono trascurabili, e forse a bassi poco corposi, considerato l’insieme del prodotto in sé. Il prezzo di vendita è più che adeguato per la qualità generalmente offerta.