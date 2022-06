Un video presente su iPhone è troppo lungo e vorresti tagliarlo? Bene, sappi che è possibile farlo senza dover scaricare nulla. Tutto ciò che ti servirà è un’app presente di fabbrica nel tuo melafonino, null’altro. Curioso di saperne di più a riguardo e, finalmente, tagliare il tuo video? Ecco quello che devi sapere!

Da diversi anni oramai, Apple offre una serie di strumenti di modifica foto e video all’interno della sua app nativa “Foto”. Per tagliare un video, quindi, basta utilizzare l’app che utilizzi tutti i giorni per sfogliare le foto. Se hai difficoltà a capire come fare, non preoccuparti, in questo articolo andiamo a riportarti tutta la procedura nel dettaglio.

iPhone: tagliare video utilizzando l’app Foto

Tagliare video su iPhone è davvero molto semplice, tutto ciò che devi fare è:

Dalla schermata Home di iPhone, fare tap sull’app “Foto”; Scorrere tra i contenuti e individuare il video da voler tagliare; Fare tap su di esso; Una volta aperto il video, fare tap sulla voce “Modifica” presente in alto a destra del display; Tra gli strumenti che appaiono, focalizzarsi sulla timeline che appare subito sotto il video; Trascinare verso destra o sinistra gli indicatori agli estremi della timeline (contrassegnati ognuno da una freccia) per tagliare la parte di video di proprio interesse; Fare tap sulla voce “Fine” in basso a destra del display; Confermare la modifica scegliendo se salvare il video tagliato come nuova clip o se effettuare la modifica sul video originale.

Alla fine della procedura, il video (nuovo o vecchio che sia) comparirà all’interno della libreria foto.

Ricordiamo che, oltre a tagliare, è possibile apportare ai video tante altre modifiche utilizzando semplicemente l’app “Foto”. Basta aprirne uno qualsiasi e fare tap su “Modifica” in alto a destra del display per svelare gli strumenti per ritagliarlo, ruotarlo, aggiungere filtri e altro. Le possibilità sono davvero tante.

Ph. credit: Apple.com