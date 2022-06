Nell’ultimo decennio, i social media, come Facebook e Twitter, ma soprattutto Instagram, vero primo difensore dei contenuti creati dagli utenti, sono riusciti a portare alle masse il mondo elusivo (ed esclusivo) della moda, in passato chimera irraggiungibile per tutti gli appassionati del settore. E che dire del comparto bellezza, di cui YouTube è stato caposaldo indiscusso, grazie ai tutorial delle prime beauty influencer?

Le tendenze moda e beauty hanno da parecchio traslocato sul web, ma da un po’ di tempo a questa parte un social su tutti ha davvero democratizzato entrambi i settori, destinati un tempo solo alle top model e agli “ambasciatori” dei brand di bellezza più noti: TikTok. I nuovi influencer, noti ai più come genuinfluencer, hanno davvero a cuore la loro community e, probabilmente, tendono a rifiutare una richiesta pubblicitaria di un marchio, se questa non si adatta all’autenticità dei propri contenuti.

E sebbene anche TikTok si sia adattato alla massa, aggiungendo la funzione delle storie alla sua app, che potete imparare tramite la nostra guida qui su Focustech, è innegabile l’inclusività e la presenza di creator ben distinti sul social della Generazione Z, non accomunati dal desiderio di perfezione, che invece imperversa tra gli influencer Instagram.

TikTok e le tendenze moda

TikTok è uno dei social maggiormente scaricati al momento. Il suo effetto “martello” ha fatto conoscere la moda alle nuove generazioni, aiutando i content creator a farsi strada in questo settore così competitivo. I TikTokers sono, di fatti, riusciti a sedersi nelle prime file delle sfilate di alta moda e a riportare in auge trend che quasi speravamo di aver dimenticato. TikTok offre una nuova prospettiva sulla moda ed ecco perché, oggi più che mai, non sono solo i creator e gli appassionati ad affidarsi al social per le nuove tendenze, ma anche i brand preferiscono la piattaforma per raccontarsi e dare vita a conversazioni sullo stile, le idee e, soprattutto, le nuove tendenze.

Grazie alla sua creatività e autenticità, la community di TikTok ha dato vita e reinventato tendenze e stili, trasformandosi in un nuovo osservatorio del mondo del fashion e ispirazione per stilisti affermati e non. Dal revival anni ’90 e inizi 2000, ai meravigliosi outfit anni ’80 ricreati grazie al guardaroba dei genitori: su TikTok le tendenze moda non lasciano nulla al caso. L’unico neo di queste tendenze moda, che nascono e si sviluppano velocemente grazie al moderno algoritmo di TikTok, è che poi potrebbero finire molto presto nel dimenticatoio (o negli archivi), per dar spazio a nuovi trend virali.

Il mondo della bellezza dal punto di vista dei TikTokers

Dalle Youtuber e i loro tutorial sul makeup e la beauty routine, alle influencer Instagram e i loro codici sconti sui prodotti, adesso anche la bellezza passa per TikTok. Se oggigiorno utilizziamo la crema idratante prima del siero e riutilizziamo la matita labbra per disegnare i contorni della bocca, strizzando l’occhio agli anni ’90, lo dobbiamo anche al social delle nuove generazioni, ovvero TikTok. Con oltre un miliardo di utenti attivi, TikTok è diventato in breve tempo la nuova culla del beauty. I brevi video di questi giovani content creator influenzano i nostri acquisti, il mercato, i brand, ma, soprattutto, il modo in cui utilizziamo i prodotti.

Certo, non tutte le tendenze sono da seguire. Spesso, i contenuti di bellezza presenti su TikTok combinano challenge virali con un atteggiamento fin troppo fai da te, che potrebbe nuocere per via di pratiche nuove, nonché pericolose. Dallo slugging, alla depilazione con carta vetrata, è bene fare attenzione ai trucchi di bellezza da seguire e quelli assolutamente da evitare, come ci spiega Vogue.

Ma oltre ai tutorial e alle tendenze relative alla cura delle pelle e del corpo, TikTok stimola all’acquisto grazie alla sua fonte inesauribile di consigli da parte dei creator su brand e prodotti. L’immediatezza dei video e la comunicazione giovane e fresca, rendono i prodotti proposti (sia dai brand che dagli influencer) incredibilmente appetibili. Il nuovo obiettivo dei marchi di bellezza è quello di divertire e coinvolgere, ma anche di spiegare in maniera chiara e precisa come utilizzare un determinato prodotto.

Insomma, che si tratti di consigli esclusivi o di una fruizione veloce e facile di questo social, è innegabile come TikTok e soprattutto i suoi influencer beauty e moda stiano davvero conquistando la scena digitale a un ritmo incredibilmente veloce. Se prima erano gli Instagrammer e gli Youtuber a dettare legge in materia di fashion e bellezza, adesso è il turno dei TikTokers.

