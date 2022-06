Smartphone e telefonini di ultima generazione sono ormai diventati uno strumento essenziale per la vita di ognuno. Attraverso quello che da oltre un secolo di evoluzione è diventato il mezzo di comunicazione per eccellenza (in uno all’innovazione avuta con l’ingresso della connessione internet su larga scala) non solo ci manteniamo in contatto l’uno con l’altro, anche a distanze di migliaia di chilometri, ma lavoriamo, siamo in grado di guardare i nostri film e serie tv preferite, giochiamo, facciamo acquisti di ogni genere e specie, visitiamo in maniera virtuale musei e siti storici. Insomma, l’universo delle applicazioni presenti sui nostri dispositivi mobili ci permette di compiere davvero qualsiasi tipo di azione.

Per farlo, ci avvaliamo di app e software sempre più all’avanguardia e dalle potenzialità sconfinate. Ma allora quali sono le app vengono utilizzate maggiormente dai consumatori italiani? Quali le più scaricate?

Al netto dei social media (che tratteremo in seguito), sono i giochi online a farla da padrone per quanto riguarda le app più scaricate sui nostri tablet e telefonini e ovviamente senza parlare dei grandi videogiochi tripla AAA per le console da gaming. Si va dai più noti titoli come Clash of Clans e Fruit Ninja fino ai grandi classici del tavolo verde, come quelli sul live casinò di Betway, fino ai grandi classici come Crash Bandicot o Call of Duty disponibili ormai su varie versione e in ogni tipo di dispostivo.

Dicevamo delle piattaforme social come dei programmi più presenti sui nostri telefonini. L’utilizzo di app mobile ha, di fatto, sostituito (almeno nell’utilizzo quotidiano) le versioni desktop delle più famose reti sociali. I software di casa Meta Platforms (l’azienda che fino all’autunno del 2021 era nota con il nome di Facebook), tra cui Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, sono le app che si piazzano ai primi posti per quanti riguarda i programmi per dispositivi mobili più scaricati.

Subito dopo troviamo Skype, l’app di videoconferenze di Microsoft che, soprattutto negli ultimi due anni, è diventata un must non solo tra i privati ma anche e soprattutto tra le reti aziendali e in ambito lavorativo più in generale.

Tra i programmi preferiti e più scaricati troviamo anche TikTok della cinese ByteDance. Si tratta di un network in cui gli utenti hanno possibilità di pubblicare video brevi, solitamente a tema musicale (non a caso, il nome del progetto originario era Musical.ly).

TikTok per la prima volta è stato lanciato nel 2017 ed in soli tre anni ha raggiunto il numero di 2 miliardi di download in tutto il mondo. Uno studio recente di Cloudfare (società americana che si occupa di servizi per la rete internet) ha rivelato come TikTok sia stato il sito web più popolare (anche più di Google) del 2021.

Chiudiamo con due app che, per motivazioni diverse, sono tra le più presenti sui nostri telefonini. Stiamo parlando di YouTube, tra le piattaforme social di condivisione di video e tra i siti web più visitati di sempre, e Amazon, la versione mobile dell’omonima azienda di Jeff Bezos che si occupa di e-commerce.

Nonostante l’agguerrita concorrenza, si calcola (secondo uno studio di Find e Doxa) che negli ultimi tre anni oltre quattro su cinque italiani hanno scelto questa app per i propri acquisti online.