Hai cancellato un messaggio WhatsApp per sbaglio e ti chiedi se sia possibile recuperarlo in qualche modo? La risposta è sì. Devi sapere, infatti, che in queste ore, WhatsApp ha lanciato una funzione in beta che permette proprio il recupero dei messaggi cancellati per sbaglio. Curioso di sapere come funziona? Andiamo a scoprirlo insieme.

Che sia per la fretta o per la distrazione, a tutti può capitare di cancellare un messaggio WhatsApp per sbaglio. Ancora peggio è quando, invece di fare tap sulla dicitura “Elimina per tutti”, si fa tap su “Elimina per me“. A quel punto, non c’è nessun rimedio. Fortunatamente, a breve, sarà possibile avere una seconda possibilità grazie ad un semplice tocco.

WhatsApp: recuperare i messaggi eliminati per sbaglio

A dare annuncio della feature, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo, ha scovato la novità all’interno dell’ultima beta WhatsApp per dispositivi Android, la 2.22.13.5. Attenzione, però, questa può essere usata solo in determinate circostanze. La funzione di recupero dei messaggi è specifica solo per i messaggi cancellati con l’opzione “Elimina per me”. Dopo aver fatto tap sulla voce, compare, per alcuni secondi, un pulsante in basso con la dicitura “Annulla”. Cliccando su di esso, è possibile riportare il messaggio in chat. Il pulsante compare per pochi secondi. Dopo la sua scomparsa, il messaggio non può più essere recuperato. Per quanto riguarda, invece, i messaggi eliminati per tutti, la funzione non può essere applicata.

Come già detto, la novità è appena comparsa nell’ultima beta per dispositivi Android. Di conseguenza, non risulta essere ancora disponibile al pubblico. Considerando la sua presenza nella beta, non pensiamo ci vorrà molto al debutto ufficiale. Ricordiamo, inoltre, che molto probabilmente arriverà anche nella versione per iPhone. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.