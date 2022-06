Xiaomi 12X ha tutto per distinguersi nella massa dei prodotti appartenenti alla fascia media, sotto i 600 euro di spesa di listino, pur essendo il più economico della nuova lineup dell’azienda cinese. Proviamo a conoscerlo in maniera approfondita con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto si contraddistingue per l’eccezionale compattezza, caratteristica molto rara nel 2022, anno in cui gli smartphone appaiono sempre più grandi e pesanti. E’ difficile pensare di utilizzarlo con una sola mano, tuttavia il produttore è riuscito a condensarlo in 152,7 x 69,9 x 8,16 millimetri di spessore, con un peso di soli 176 grammi.

La back cover è realizzata in vetro con protezione Gorilla Glass 5, dall’aspetto molto elegante e sobrio, con una finitura opaca che gli permette di non sporcarsi troppo o trattenere le impronte. Il modulo delle fotocamere è abbastanza in rilievo rispetto alla scocca, se poggiato su un piano di lavoro potrebbe tremare leggermente. A conti fatti, i materiali utilizzati sono di alta qualità, toccandolo con mano offre la sensazione premium che forse non ci saremmo aspettati in questa fascia di prezzo (ma che comunque è un bene).

I bordi sono leggermente arrotondati con frame in metallo, tutti i pulsanti si concentrano sul lato destro, dove troviamo accensione/spegnimento e volume, mentre inferiormente spicca la porta USB type-C 2.0 (no uscita video), affiancata dallo speaker fisico con il carrellino delle SIM.

Hardware e Specifiche

Anteriormente troviamo un DotDisplay AMOLED da 6,28 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel), 419 ppi e rapporto d’aspetto 20:9, protetto da Gorilla Glass Victus. La resa è eccellente, uno dei migliori della fascia di prezzo di appartenenza, per dettaglio e nitidezza, oltre che per una luminosità massima più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Ad impreziosirne la qualità generale troviamo il supporto all’HDR10+, frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, frequenza di campionamento touch a 480Hz, con una gamma dinamica sorprendentemente ampia. Gli oltre 68 miliardi di colori, oltre al supporto al 100% della gamma DCI-P3, permettono di godere di una fedeltà assoluta, con tutte le sfumature del caso.

Sotto il cofano troviamo invece un processore Qualcomm Snapdragon 870, con processo produttivo a 7 nanometri a 3,2GHz di frequenza di clock, affiancato dalla GPU Adreno 650. Le configurazioni acquistabili sono due: 8 GB di RAM LPPDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS3.1 (purtroppo non espandibile). Indipendentemente dalla variante acquistata, è uno smartphone che non ha nulla da invidiare ai top di gamma più recenti, in termini di prestazioni e gaming; nelle sessioni più intense, tende però a scaldare leggermente nella parte posteriore.

Lo sblocco dello Xiaomi 12X può avvenire in due modi, sfruttando il sensore per le impronte digitali sotto il display, o il riconoscimento del viso 2D. In entrambi i casi la velocità di sblocco si è rivelata essere ottima, senza lag o rallentamenti da segnalare. Lo smartphone non è impermeabile, mentre il carrellino delle SIM integra due slot, che si potranno utilizzare solamente per le due SIM.

La connettività è rappresentata dal 5G, nonché dal WiFi 802.11 ac dual band, bluetooth 5.2, sensore IR, chip NFC e GPS; come avrete notato, purtroppo, manca il jack audio da 3,5 millimetri. L’audio è stereo, realizzato in collaborazione con Harman Kardon, sfrutta entrambi gli speaker fisici posizionati sui bordi più corti del terminale; il volume massimo è sufficiente per un ambiente da 25 metri quadrati (quindi nella media), la resa è in linea con la fascia di prezzo, il suono è dettagliato e nitido, ma non spicca per originalità o qualità rispetto agli altri.

Fotocamera, Sistema operativo e Batteria

Il comparto fotografico di Xiaomi 12X è rappresentato da 3 sensori, suddivisi in un principale da 50 megapixel con apertura F1.9 e stabilizzatore ottico integrato, una grandangolare da 13 megapixel con apertura F2.4, ed una telemacro da 5 megapixel con apertura F2.4 (per la messa a fuoco da 3-7cm).

In condizioni di forte luminosità le immagini sono davvero eccellenti sotto molteplici punti di vista, sopratutto in termini di dettaglio e nitidezza, dimostrando ancora una volta l’eccellente lavoro svolto da Xiaomi nell’ottimizzazione software. Il bilanciamento dei colori è ottimo, con una gamma dinamica sufficiente ampia, contrasto e saturazione in linea con la scena effettivamente inquadrata. Infine, il bilanciamento del bianco e la gestione delle forti luci non presentano defezioni di alcun tipo.

Nel momento in cui la luce inizia a calare, la qualità dello scatto non perde e non dimostra il suo essere il modello “economico” della lineup 2022. Il rumore digitale tarda a mostrarsi ed arrivare, con il micromosso praticamente inesistente, grazie allo stabilizzatore ottico direttamente sul sensore. Tutto quanto di buono abbiamo raccontato nelle condizioni precedenti, viene esteso anche alle correnti, ovvero dettaglio e nitidezza sono su tutta l’ampiezza del fotogramma, il bilanciamento dei colori e del bianco è pressoché perfetto, con saturazione e contrasto in linea con la scena. La modalità notturna è a sua volta eccellente, in quanto permette di riottenere dettaglio e luminosità, riducendo il rumore digitale.

I video vengono realizzati al massimo in 8K a 24fps, l’autofocus funziona correttamente in ogni condizione di luce, è sempre stabile ed affidabile. La stabilizzazione è ottima, ricordiamo essere ottica sul sensore, permette di riprendere senza problemi anche camminando e con la mano non troppo ferma.

Anteriormente è stato integrato un sensore da 32 megapixel con apertura F2.5, il dettaglio e la nitidezza sono ovviamente inferiori rispetto alle posteriori, ma resta un sensore più che adeguato per la fascia di prezzo di posizionamento. Ottimo lo scontornamento del soggetto, con la perfetta gestione delle forti luci.

Lo Xiaomi 12X integra sistema operativo Android 12, con patch di sicurezza aggiornate al 1 aprile 2022, ed interfaccia grafica MIUI 13. La navigazione e la fluidità sono estreme, senza difetti o rallentamenti particolari; la caratteristica principale è la grande personalizzazione, l’utente può cucire l’interfaccia a proprio piacimento, modificando tantissimi parametri. Per quanto riguarda le funzionalità particolari, segnaliamo le finestre mobili, il Game Turbo, barra laterale e la modalità video, solamente per citarne alcune.

La batteria è un componente da 4500mAh, con ricarica rapida a 67 watt, senza wireless o inversa. L’autonomia la possiamo definire nella media, in quanto è uno smartphone che permette un utilizzo di circa un giorno e mezzo (al massimo), senza dover ricorrere ad una presa a muro; stando ai nostri test, la durata media dello schermo attivo si attesta sulle 3 ore e 30 minuti/ 4 ore, rispettando gli standard.

Xiaomi 12X: conclusioni

In conclusione Xiaomi 12X può essere considerato il giusto compromesso per l’utente che vuole mettere le mani su uno smartphone compatto, moderno ed aggiornato, godendo di buonissimi materiali costruttivi, un comparto fotografico di tutto rispetto, un processore performante, un display veramente dettagliato, ed un software comunque fulmineo (nonché altamente personalizzabile).

Dall’altro lato della medaglia troviamo l’assenza di jack audio e memoria espandibile, due piccole mancanze, seppur marginali.