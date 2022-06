Nel tentare di porre fine all’importazione di combustibili fossili dalla Russia entro il 2027, la Commissione Europea cercherà di aumentare la produzione di energia rinnovabile. Una mossa intelligente che potrebbe giovare alla lotta contro il cambiamento climatico. Il prossimo 18 maggio l’Unione Europea proporrà il suo obiettivo di energia pulita per il 2030 del 40% della sua produzione totale di energia.

Inoltre richiederà agli Stati membri di ridurre il consumo d’energia del 13% durante il corso del decennio, rispetto a quella attuale del 9%. Gli esperti affermano che queste mosse, anche se si tratta di piccole riduzioni, fanno parte di un cambiamento positivo dalla dipendenza di combustibili fossili.

Energia rinnovabile, aumentarla può aiutare a combattere il cambiamento climatico

L’invasione russa dell’Ucraina ha mostrato all’intera Europa la volatilità dei prezzi e le forniture di gas. Anche se l’Europa sta cercando di raggiungere i suoi obiettivi di energia pulita, sta anche progettando di sostituire il gas naturale russo con gas naturale liquefatto, proveniente dagli Stati Uniti e Medio Oriente. Dato che il GNL ha un’impronta di carbonio più elevata rispetto al gas convenzionale a causa del fabbisogno energetico di liquefazione e trasporto, ciò compenserà alcuni dei benefici climatici dei miglioramenti dell’energia pulita e dell’efficienza.

Tuttavia gli esperti hanno notato che l’Unione Europea non si sta impegnando a non bloccare le infrastrutture e forniture di combustibili fossili, che impedirebbero di raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio abbastanza da evitare cambiamenti climatici catastrofici. Quindi stanno cercando di capire come costruire infrastrutture a breve termine per spostare le forniture di gas. Stanno cercando di farlo in modo che non li blocchi in infrastrutture che non valgono niente dal punto di vista climatico a lungo termine.

Le nazioni europee sono inclini a costruire terminali di importazione di GNL galleggianti offshore, meno permanenti delle strutture on-shore, e stanno cercando di costruirli in modo che possano essere cambiati dall’essere utilizzati per GNL all’idrogeno in futuro. Occorrono dai due ai cinque anni per costruire un terminale di importazione di GNL, che è più lungo di quello necessario per costruire un nuovo parco eolico o solare. L’UE ritiene che il suo prossimo piano di transizione energetica farà risparmiare ai consumatori denaro sul gas. Si stima un risparmio annuo totale di 80 miliardi di euro sul gas, 12 miliardi di euro sul petrolio e 1,7 miliardi di euro sul carbone.

La maggior parte degli esperti è fiduciosa che il calo dei prezzi e altre misure adottate in Europa, come lo snellimento dei processi di autorizzazione delle energie rinnovabili, renderanno il piano dell’UE di aumentare le energie rinnovabili effettivamente più economico rispetto all’importazione di combustibili fossili sempre più costosi. Un passo importante per completare alla fine questa transizione verso la quale stanno cercando di guidare il più rapidamente possibile per eliminare del tutto i combustibili fossili e la dipendenza.

Foto di Sebastian Ganso da Pixabay