Se sei un’utilizzatore di WhatsApp, non puoi assolutamente farti sfuggire questa chicca. Su iPhone. esiste un modo per accedere ad un menu “segreto” dell’app di messaggistica con delle funzioni davvero interessanti. Alcune di queste, possono addirittura farti risparmiare tempo nell’utilizzo di tutti i giorni. Curioso di sapere di che si tratta? Bene, scopriamolo insieme.

Anche coloro che possiedono iPhone da molto tempo potrebbero non essere a conoscenza del trucchetto. Esiste una funzione su iPhone chiamata “Azioni rapide“. Grazie a questa, è possibile svelare i menu “segreti” di diverse applicazioni, non solo WhatsApp! Lo scopo, è quello di rendere l’esperienza utente più veloce ed intuitiva. Se non ne hai mai sentito parlare, ti invitiamo vivamente a leggere sotto, potrebbe davvero semplificarti la vita!

WhatsApp: come svelare il menu segreto

Accedere al menu segreto di WhatsApp su iPhone è molto facile. Tutto ciò che bisogna fare è:

Sbloccare il proprio iPhone e accedere alla schermata Home; Individuare l’app WhatsApp; Effettuare un tap prolungato sull’app fino alla comparsa del menu;

Molti sono abituati ad utilizzare i tap prolungati per riorganizzare la schermata Home o per eliminare le app. Tuttavia, molto spesso, non si fa caso che molte di queste (quelle supportate) presentano un menu che permette di svolgere azioni rapide. In particolare, il menu di WhatsApp, oltre alle classiche voci “condividi App”, “Rimuovi App” e “Modifica la schermata Home”, presenta:

1) Il mio codice QR

Opzione che permette, con un semplice tocco, di far apparire il proprio codice QR WhatsApp. Se conosci qualcuno di nuovo e vuoi dargli il tuo contatto, puoi selezionare questa opzione invece di perdere tempo a dettare il numero di telefono. Chi ti aggiunge, per farlo, deve semplicemente scannerizzare il codice QR con la fotocamera dello smartphone e il gioco è fatto!

2) Fotocamera

Opzione che permette di accedere direttamente alla fotocamera su WhatsApp. In questo modo, è possibile effettuare uno scatto o registrare un video e inviarlo direttamente all’interno dell’app.

3) Nuova chat

Se hai intenzione di inviare un messaggio in maniera veloce in una nuova chat, questa opzione ti rimanda direttamente alla lista dei tuoi contatti. Basta scegliere quello di interesse e la nuova chat verrà creata.

4) Cerca

Opzione utile per la ricerca veloce di messaggi e contenuti di ogni tipo all’interno di WhatsApp.