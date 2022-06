La Stagione 2 di Fortnite si è conclusa con il primo grande evento live di quest’anno, poiché gli eroi dell’isola di Battle Royale miravano a porre fine per sempre alla malvagia fazione dell’Imagined Order. All’inizio dell’evento, i giocatori si sono trovati per la prima volta in gruppi di un massimo di quattro persone all’interno del mech dell’orso di Fortnite.

Qui è era possibile giocare con le torrette dei cannoni mentre in sottofondo erano presenti le voci degli eroi Jones (Troy Baker), The Origin (Rahul Kohli ) e The Foundation (Dwayne “The Rock” Johnson). L’obiettivo era fermare il malvagio IO prima che facesse esplodere una superarma in grado di spazzare via l’isola di Fortnite.

Fortnite, preludio alla Stagione 3

Ad un certo punto il gameplay cambia improvvisamente e i giocatori passano ai loro personaggi con una visuale in terza persona. Qui dopo aver sconfitto il dottor Slone, il boss dell’IO, si scopre un pesce ancor più grande, Geno, fondatore dell’IO. L’evento termina con Jones e The Foundation diretti alla ricerca di Geno mentre si battono pugno a vicenda.

L’evento finale è terminato poi con il classico “Continua” che precede solitamente la nuova Stagione di Fortnite. La scena è passata infatti ad un’inquadratura di alcuni funghi dall’aspetto alieno con una musica lo-fi riprodotta in sottofondo. Molto presto scopriremo quali contenuti attenderanno i giocatori nella prossima Stagione 3 di Fortnite. Rimanete sintonizzati!

Ph. Credit: Epic Games