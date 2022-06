Per più di 20 anni nel Nord America i BBS sono stati la primaria forma di Internet. I creatori, noti come operatori di sistema, erano in prima linea nella comunicazione mediata dal computer, ritagliandosi uno spazio tra i servizi commerciali nazionali e i sistemi universitari sovvenzionati. Dall’economia alla medicina lo scopo dei BBS era quello di una grande bacheca computerizzata per una serie di scopi socialmente validi.

I loro esperimenti con la condivisione di file e la costruzione di comunità negli anni ’80 hanno fornito una base per blog, forum e siti di social network che hanno guidato la divulgazione del World Wide Web più di un decennio dopo. Invece di sottolineare ciò si è data più importanza ad un unico esperimento di computer finanziato dall’esercito Arpanet. In verità, le storie delle reti Arpanet e BBS erano intrecciate, socialmente e materialmente, mentre idee, tecnologie e persone scorrevano tra di loro.

Internet, le sue origini potrebbero essere sbagliate

Quindi la storia di Internet potrebbe essere un insieme di racconti emozionanti di migliaia di reti, invece viene ridotta alla sola storia di Arpanet. Poiché la banda larga wireless si avvicina all’ubiquità in molte parti del Nord America, le storie che raccontiamo sulle origini di Internet sono più importanti che mai. Finché il mondo moderno sarà escluso dalla storia dell’origine di Internet, il dilettante di tutti i giorni non avrà alcuna rappresentanza nei dibattiti su politica e tecnologia, né opportunità di difendere un futuro diverso.

Prima del 1996, il mondo moderno non aveva ancora Internet, non era ancora un’unica infrastruttura informativa universale collegata da un insieme condiviso di protocolli. Ai tempi di Usenet, BBS e Minitel, il cyberspazio era definito dall’interconnessione di migliaia di sistemi locali su piccola scala, ciascuno con la propria cultura e il proprio design tecnico, un assemblaggio dinamico di sistemi di comunicazione sovrapposti tenuti insieme da nastro adesivo digitale e un stretta di mano.

C’è molto da imparare da queste reti sulla collaborazione informale, la cooperazione internazionale, i partenariati pubblico-privato e l’innovazione tecnica dal basso. Tuttavia sono ben 25 anni che raccontiamo la stessa storia che non regge più e non ci soddisfa. Non ci fa a capire il social Internet che abbiamo ora: non spiega l’emergere dei social media commerciali, non può risolvere i problemi della piattaforma e non ci aiuta a immaginare cosa verrà dopo. I social media oggi si muovono come il mondo moderno degli anni ’80, un insieme di infrastrutture perfettamente connesse ai loro confini.

Noi umani abbiamo reso Internet social

Gli utenti hanno poche possibilità di ricorso, le piattaforme si sottraggono alla responsabilità e gli stati esitano a intervenire. Sempre più di recente viene data la colpa sempre di più ai social media per tutti i nostri problemi. Proprio da questo perciò possiamo dire che non siano noi il problema, ma lo sono proprio le piattaforme. La Silicon Valley non ha inventato i “social media”. La gente comune ha reso Internet social. Di volta in volta, gli utenti hanno adattato i computer in rete per la comunicazione tra le persone. I principali servizi come Facebook si sono formati intorno al 2005, più di un quarto di secolo dopo che i primi BBS erano online.

La loro attività era la chiusura del social web, l’estrazione di dati personali e la promessa di pubblicità personalizzata. Attraverso un’intelligente progettazione dell’interfaccia e l’applicazione strategica del capitale di rischio, i fornitori di piattaforme sono riusciti ad ampliare l’accesso al mondo online. Oggi, più persone possono collegarsi online e trovarsi l’un l’altro di quanto non fosse mai stato possibile ai tempi di AOL o FidoNet.

A differenza dei sysop che hanno consentito il fiorire delle prime comunità online, i moderatori volontari sulle piattaforme odierne non possiedono le infrastrutture che controllano. Non partecipano ai profitti generati dal loro lavoro. Non possono alterare il software sottostante o implementare nuovi interventi tecnici o riforme sociali. Invece di crescere in status sociale, il sysop sembra essere stato ridotto dai fornitori di piattaforme. Se c’è un futuro dopo Facebook, sarà guidato da un revival del sysop, una rivendicazione del valore sociale ed economico del mantenimento e della moderazione della comunità.

Foto di Umer Idrisi da Pixabay