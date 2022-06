Tra le nostre seguitissime recensioni non poteva mancare quella dedicata a OneOdio Monitor 60, ovvero le cuffie dedicate a tutti gli amanti del suono e a quanti vogliano fare un salto di qualità senza spendere eccessivamente. Senza avanzare troppe pretese, infatti, la qualità sonora ci ha sorpreso sin dal primo momento. E molto.

Specifiche tecniche

Design con archetto;

Risposta in frequenza: 20Hz – 40kHz;

Impedenza: 38 ohm;

Sensibilità: 110dB (+/-3dB);

Jack da 6,35 mm;

Jack da 3,5 mm;

microfono cablato.

Imballaggio e accessori

OneOdio Monitor 60 sono racchiuse in una confezione di cartone nera che ci mostra la sua estetica sul davanti e le sue specifiche tecniche sul retro. All’interno sono ben protette dal cartone stesso e da una sacca in similpelle che le custodisce. Tutto, finora, ci colpisce per estetica.

Inoltre, all’interno, è incluso il manuale utente e una combo composta da 3 cavi jack che permettono il collegamento in diversi modi, sia con un microfono (da TRS a TRRS) che con un cavo TRS-TRS che può essere lineare o a spirale. E, non da ultimo, possiamo scegliere il plug da 6,35 mm o il plug da 3,5 mm, a piacere e/o esigenza.

Una volta estratte le cuffie dalle sue protezioni, ci troviamo davanti ad un prodotto davvero facile da trasportare, potendo appoggiarle comodamente sulle spalle, ma anche sulle orecchie. Per quanto non siano auricolari, sono molto leggere, quindi sebbene occupino spazio in borsa, non sono affatto pesanti.

Con un design simmetrico, le cuffie OneOdio Monitor 60 offrono un’estetica classica che ricorda il vinile grazie al design delle loro cupole, che possono sembrare aperte, ma dietro la rete sono chiuse. L’archetto è rifinito in pelle sintetica e imbottito all’interno. Questo unisce le cupole con un sistema di rotazione e oscillazione che permette anche la regolazione dell’altezza, adattandosi così perfettamente alla forma della nostra testa e permettendo di girare, oscillare e piegare. Tuttavia, entrambi i sistemi rendono le cupole alquanto traballanti quando le si toglie, dovendole riposizionare alcune volte prima di rimontarle.

OneOdio Monitor 60 hanno cuscinetti circumaurali che offrono un diametro esterno di circa 100 mm e una cavità uditiva di circa 55 mm che consentono di inserire l’orecchio senza alcun problema. All’interno nascondono diaframmi al neodimio da 50 mm che specificano una risposta in frequenza da 20 Hz a 40 kHz, un’impedenza di 38 ohm e una sensibilità di 110 dB (+/- 3 dB), tutti parametri all’interno del convenzionale tranne quanto in alto entrano triplo.

1 di 3

Nella zona inferiore delle cupole si trova la coppia di connettori jack da 3,5 e 6,35 mm, cosa che ci permette di utilizzare i due cavi inclusi in entrambe le direzioni e quindi avere piena connettività in entrambi i formati. Inoltre, il 3,5 mm include un sistema abbastanza semplice per tenerlo fermo una volta posizionato, sebbene sia compatibile con i cavi convenzionali.

Quando le abbiamo provate…

Con un’impedenza di 38 ohm – come da manuale – sono relativamente facili da pilotare, non necessitano di un amplificatore dedicato, ma ne traggono grande beneficio per una maggiore dinamica. In generale, offrono una buona qualità del suono, superiore a quella della maggior parte dei modelli nella loro fascia e prezzo.

OneOdio Monitor 60 offrono bassi profondi, potenziati e quindi ideali per la musica elettronica o i generi moderni in generale. I medi, dal canto loro, sono un po’ avanzati, a volte esaltando troppo le voci o le melodie, ma in modo chiaro. Sono gli alti che hanno un tocco di colore in più che le fa brillare al di sopra delle aspettative.

Naturalmente offrono un’ottima ergonomia, risultando davvero comodi dopo ore di utilizzo sulla testa, anche se quelli nuovi esercitano una certa pressione laterale, che scomparirà con l’uso.

Conclusione

Le OneOdio Monitor 60 non sono le cuffie più economiche del brand, ma sono un modello molto interessante per chi cerca cuffie circumaurali con profilo sonoro leggermente a V per stili musicali moderni o anche per gaming.

Offrono una buona qualità del suono in generale, potendo equalizzarli per correggere i loro piccoli difetti. Spiccano in essi i due connettori jack da 3,5 e 6,35 mm, che offrono una grande versatilità di connessione insieme ai 3 cavi inclusi, di cui uno con microfono. Forse come inconveniente diremmo che la grande capacità di adattamento alla testa fa ruotare troppo le cupole e dobbiamo riposizionarle per indossarla.

Le possiamo trovare in vendita sul sito ufficiale a circa 76 euro, un prezzo che unisce buona qualità ed economicità. Si può inoltre usufruire del coupon Monitor60 per uno sconto del 20%. Insomma, le troviamo decisamente un modello da tenere in considerazione.