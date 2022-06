Lo schermo del tuo pc fisso è troppo riduttivo e vorresti espanderlo utilizzando il display del tuo portatile? Bene, sappi che è possibile farlo. Utilizzare un secondo display per il tuo pc porta ad una serie di benefici non indifferenti (più spazio per le app, possibilità di tenere più finestre aperte contemporaneamente, ecc.). Se, nonostante le varie prove, ancora non sei riuscito a capire come utilizzare il portatile come secondo display del pc, non preoccuparti, in questo articolo andiamo a spiegarti tutto nel dettaglio!

Le procedure che andiamo ad elencare funzionano solamente se i due dispositivi da utilizzare hanno lo stesso sistema operativo (entrambi Windows o entrambi macOS). Detto ciò, collegarli ed utilizzare il portatile come secondo monitor del pc è un gioco da ragazzi.

Pc: usare un portatile come display secondario

Windows

Preparazione del portatile da utilizzare come secondo display:

Accendere il portatile; Entrare nelle impostazioni; Selezionare la voce “Sistema”; Fare click su “Proiezione su questo PC”; In corrispondenza della voce “Alcuni dispositivi Windows e Android possono eseguire la proiezione in questo PC quando lo consenti” selezionare “Disponibile ovunque”; Alla voce “Richiedi la proiezione in questo PC” selezionare “Ogni volta che viene richiesta una connessione”. In corrispondenza della voce “Richiedi PIN per l’associazione” scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Assicurarsi che il portatile sia collegato alla stessa rete Wi-Fi del pc primario. Dopodiché, la procedura da seguire è:

Accendere il pc primario; Aprire le impostazioni; Selezionare la voce “Sistema”; Fare click su “Schermo”; Nella sezione “Schermi multipli” individuare il proprio portatile da usare come schermo secondario e fare click su di esso per avviare la connessione. All’intento della stessa sezione, è possibile modificare la modalità di visualizzazione a proprio piacimento.

macOS

In questo caso, le premesse da fare sono diverse. I due Mac devono aver installato entrambi macOS Monterey o successivi, devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi e devono essere entrambi associati allo stesso Apple ID. Detto ciò, la procedura da seguire è:

Dal Mac primario, aprire il centro di controllo (icona dei due interruttori presente in alto a destra del display”; Fare click sulla voce “Schermo”; Nella sezione “Connettiti a:” selezionare il Mac secondario per utilizzarlo come secondo display (opzione disponibile anche per iPad).

Ph. credit: Apple.com