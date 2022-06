Apple ha finalmente svelato il tanto atteso iOS 16. Il nuovo sistema operativo per iPhone è ricco di funzioni incredibili. Dalle funzioni di personalizzazione del blocco schermo alle nuove impostazioni di sicurezza, il melafonino diventa più smart che mai. L’update sarà disponibile al pubblico questo autunno, tuttavia, non tutti i modelli che supportano iOS 15 supporteranno anche iOS 16. Quale iPhone è stato lasciato indietro?

Apple è famosa per essere una delle poche aziende che fornisce aggiornamenti software ai suoi dispositivi per diversi anni dopo la sua uscita. iOS 15, ad esempio, può essere installato su iPhone 6s (uscito nell’oramai lontano 2015!) e successivi. Anche iOS 16 è supportato da iPhone datati, ma per forza di cose, Apple ha dovuto tagliare fuori alcuni modelli.

iOS 16: quali sono gli iPhone supportati e quali non

Abbiamo già accennato che iOS 16 porta in campo una serie di grosse novità per iPhone. Molti iPhone datati, a causa del chip poco potente, non reggerebbero bene le nuove funzioni. A ragione di ciò, Apple ha deciso di rimuovere il supporto ad alcuni modelli. L’azienda ha da poco rilasciato la lista ufficiale dei dispositivi compatibili con iOS 16:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone SE (terza generazione)

Come si può evincere dalla lista, Apple ha decido di tagliare fuori ben 6 dispositivi che, invece, supportano iOS 15. Questi sono:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (prima generazione)

iPhone touch (settima generazione)

Ph. credit: Apple.com