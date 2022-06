Il Rover della NASA, il Curiosity, ha catturato le immagini di alcune rocce appuntite, molto probabilmente formate da antiche fratture. Il Rover le ha avvistate il 15 maggio, quando ha inviato le informazioni alla Terra. Le immagini sono state catturate durante il Sol, un giorno marziano, il giorno 3474 della missione, che sta per raggiungere la fine su Marte il 6 agosto.

Le punte sono molto probabilmente le otturazioni cementate di antiche fratture in una roccia sedimentaria. Questo tipo di roccia è formata da strati di sabbia e acqua, ma il resto della roccia era fatta di un materiale più morbido che è andato distrutto nel tempo. Le caratteristiche cosi delicate potrebbero anche dipendere ed essere state modellate dalla gravità più leggera del Pianeta Rosso, che è circa un terzo di quello che sperimentiamo noi sulla Terra.

Marte, trovate rocce appuntite formate da antiche fratture

Nei sol 3473 e 3475, Curiosity stava lavorando in un luogo sul Monte Sharp, soprannominato Mirador Butte. La fotocamera dell’albero di Curiosity o Mastcam, che ha scattato la strana foto della roccia di Marte durante questo periodo, sarebbe stata “molto impegnata in questo paesaggio interessante. Il rover avrebbe dovuto anche esaminare “strutture interessanti” su un bersaglio soprannominato “La Paragua“, eseguire analisi multispettrali su un secondo bersaglio chiamato “San Pedro” e utilizzare l’imaging stereo su una funzione chiamata Tapir, che era probabilmente formata da sedimenti che formano roccia attraverso cambiamenti chimici e fisici.

Il Rover Curiosity ha un piano a lungo termine per cercare condizioni abitabili nel Cratere Gale e ora sta scalando il Monte Sharp per osservare le deposizioni ambientali nel corso degli eoni. Un nuovo rover della NASA, Perseverance, è atterrato il 18 febbraio 2021, per cercare potenziali microbi antichi in un antico delta del fiume all’interno del Cratere Jezero. Perseverance prevede di memorizzare nella cache alcuni campioni per una futura missione da ritirare per la spedizione sulla Terra negli anni ’30.

Ph. Credit: NASA