Huawei Watch Fit 2 è uno smartwatch davvero completo ed assolutamente imperdibile, un prodotto che adatta tutte le migliori funzionalità e specifiche tecniche, in ridotte dimensioni, nonché un prezzo finale di vendita che parte da 149 euro, ed è di tutto rispetto per la qualità offerta. Scopriamolo comunque da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto viene commercializzato nelle solite tre varianti: Active, Classic e Elegant, le cui differenze risiedono nella scocca e, sorprattutto, nel cinturino. Noi abbiamo avuto l’occasione di testare lo Huawei Watch Fit 2 Classic Edition, con un bellissimo cinturino in pelle ed una cassa frontale/laterale in alluminio lucido (che trattiene le impronte e può rovinarsi facilmente). Sebbene lo abbiamo testato in giornate molto calde, la pelle non ha mai dato troppo fastidio al polso, risultando essere godibile ed abbastanza flessibile (anche dopo che la si aveva bagnata sotto la doccia). La compatibilità è elevata, con polsi che oscillano tra 140 e 210 millimetri.

Lo Huawei Watch Fit 2 è leggermente più grande del suo predecessore, si parla di circa il 18% o poco più, la cassa misura 46 x 33,5 x 10,8 millimetri, con un peso di 30 grammi; quest’ultimo non è particolarmente elevato, di conseguenza non va ad appesantire eccessivamente il polso anche in utilizzi prolungati. La nostra versione presenta un’estetica sicuramente elegante, adatta ad ogni utilizzo, sia per attività sportiva che ad esempio con un completo di alta moda.

I cinturini sono completamente intercambiabili, mentre sulla superficie trova posto un unico pulsante fisico, tramite il quale aprire il menù principale dal quale visualizzare tutte le applicazioni.

Hardware e Specifiche

Il display è un bellissimo AMOLED da 1,74 pollici, completamente a colori e touchscreen, con risoluzione 336 x 480 pixel e 336 PPI. Huawei prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo ancora una volta ad integrare un eccellente pannello in termini di dettaglio, nitidezza e ampiezza della gamma cromatica. E’ estremamente preciso nel rispetto dei colori, ma anche nella capacità di ricevere correttamente l’input tramite il touchscreen, o nella luminosità massima (gestita in automatico) per l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Lo Huawei Watch Fit 2 è impermeabile fino a 5 ATM, presentando connettività bluetooth 5.2 e WiFi monobanda, quindi a 2.4GHz, sono assenti i pagamenti mobile tramite NFC. A rendere il prodotto maggiormente completo, troviamo microfono ed altoparlante integrati; la loro qualità non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, è difficile pensare di chiamare in un ambiente troppo rumoroso, ma nel complesso il funzionamento rispetta le aspettative (ricordiamo essere possibile rispondere ed effettuare chiamate dal polso, solo se collegato via bluetooth allo smartphone).

Nella parte posteriore troviamo il sensore per il battito cardiaco, con misurazione di percentuale di ossigeno nel sangue (SPO2, 24 ore su 24), dalla discreta affidabilità e precisione, sebbene non sia un dispositivo medico. Le misurazioni raggiungibili sono sempre le stesse: passi, calorie bruciate, distanze percorse e piani saliti, a cui si aggiungono le funzioni come timer, meteo, fasi lunari, cronometro, stress, body battery, musica, bussola e altre ancora.

E’ a tutti gli effetti uno smartwatch decisamente completo ed affidabile, da un punto di vista di funzioni non si fa mancare assolutamente nulla; un plauso alla rilevazione del sonno con algoritmo TruSleep 2.0, Huawei con gli ultimi prodotti sta compiendo maggiori passi in avanti rispetto alla concorrenza nel riconoscimento del momento in cui iniziamo a dormire, e nell’analisi della varie fasi. Lo Huawei Watch Fit 2 è riuscito ad avvicinarsi maggiormente alla realtà, ed è sicuramente un bene.

Allenamenti, batteria e applicazione ufficiale

Lo Huawei Watch Fit 2 integra 97 modalità di allenamento, compreso il nuoto, con percorsi perfettamente rintracciabili su mappa, data l’integrazione del chip GPS all’interno dello smartwatch. L’agganciamento dei satelliti è abbastanza rapido, con dati precisi e ben suddivisi per ogni singola attività (è assente il riconoscimento automatico). Il prodotto integra circa 4GB di memoria interna (utilizzabili poco più di 2GB), sui quali memorizzare brani musicali, da ascoltare senza l’ausilio dello smartphone, e le applicazioni.

Grande attenzione al fitness la notiamo anche in alcune funzioni che avvicinano l’utente inesperto all’attività fisica, come le sessioni guidate di riscaldamento prima della corsa, e di stretching post allenamento. Il sistema operativo non cambia rispetto agli altri modelli, parliamo di HarmonyOS 2.1, dotato di ottime interfacce perfettamente comprensibili anche dagli utenti meno esperti. L’organizzazione è ottima, bello da vedere il menù a icone con il quale raggiungere le varie funzioni/applicazioni, tutto con una più che buona fluidità generale. Dall’applicazione ufficiale si possono scaricare decine di watchfaces gratuite (e a pagamento eventualmente), ricordando la presenza della modalità non disturbare automatica; la vibrazione è sufficiente, non è troppo zanzarosa, ma è ovviamente supportata dall’altoparlante, che potrà emettere anche un cicalino in caso di necessità.

La compatibilità è estesa a tutti gli smartphone Android e Apple, l’app da scaricare gratuitamente è Huawei Health (il download è consigliato dall’App Gallery o dal sito ufficiale). In questo caso sono assenti differenze rispetto alla versione già vista e discussa con i precedenti modelli Huawei, è molto ben organizzata, con interfacce pulite e moderne, ma anche spiegazioni dettagliate di tutti i dati raccolti. Dalle impostazioni è possibile settare il monitoraggio della salute, quali applicazioni installare dall’AppGallery, scaricare i contatti, scegliere quali applicazioni invieranno le notifiche, o attivare i bollettini meteo.

Le notifiche vengono ricevute da tutte le applicazioni, la visualizzazione è ottima anche nel caso di messaggi particolarmente lunghi. L’interazione con le stesse è però limitata al solo invio di messaggi rapidi pre-impostati (selezionabili dall’app), non è attualmente possibile dettarli o rispondere tramite la digitazione su una ipotetica tastiera a schermo. La batteria è infine uno degli aspetti più positivi dello Huawei Watch Fit 2, nei nostri test, considerando poco allenamento e GPS, ma con attiva la misurazione del battito cardiaco/SPO2 24 ore su 24, l’autonomia si è attestata su circa 10 giorni di utilizzo continuativo; ipotizzando maggiori sessioni di attività fisica, non dovrebbe scendere al di sotto dei 7 giorni. Una durata complessivamente più che ottima.

Huawei Watch Fit 2: conclusioni

In conclusione Huawei Watch Fit 2 è uno smartwatch davvero completo che non ha assolutamente nulla da invidiare ai modelli più costosi della stessa azienda. I suoi punti di forza sono davvero tantissimi, dall’ampio display di qualità, passando per microfono/altoparlante, la batteria, il software, le misurazioni, l’estetica ed il prezzo di vendita.

Se proprio dovessimo pensare ad una negatività, ci sentiamo di includere solamente la poca interazione con le notifiche, sotto questo aspetto Huawei deve lavorare ancora, ma il prodotto ha tutte le carte in regola per essere considerato tra i migliori.