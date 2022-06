Il futuro si chiama Metaverso. Non è una tecnologia quanto un ambiente virtuale, un insieme di spazi popolati da avatar.

Il termine appare per la prima volta nel 1992 nel libro ‘Snow Crash’ di Neal Stephenson ed è tornato in auge, di recente, quando Mark Zuckerberg ha deciso di cambiare il nome della sua società in Meta.

Secondo una ricerca degli esperti di CasinoAffidabile.com, il Metaverso influenzerà il mondo del gambling già nel 2022, andando a guadagnare sempre più mercato fino ad arrivare nel 2030 ad imporsi come standard e a dare lavoro ad oltre 24 milioni di persone.

METAVERSO, NFT E BLOCKCHAIN

Cosa sono il Metaverso e la blockchain? Il primo permette l’interconnessione tra mondo virtuale e reale e la seconda consente che le transazioni economiche e gli acquisti, al suo interno, siano fatti in totale sicurezza.

Una definizione esauriente del concetto di Metaverso l’ha scritta Matthew Ball, investitore e managing partner dell’azienda di venture capital Epyllion, nel suo blog: “Il Metaverso è una rete perdurante di mondi 3D che si espande in tempo reale, che restituisce un senso d’identità continuo nel tempo, in cui gli oggetti permangono e che tiene memoria delle transazioni effettuate in passato. Un numero di utenti illimitato, ognuno con il proprio senso di presenza fisica, ne può fare esperienza sincronicamente.”

Questo nuovo cyberspazio è un universo che nasce da tantissimi elementi tecnologici concatenati: video, realtà virtuale e aumentata, reti globali di comunicazione. Si accede con l’uso di visori 3D per vivere esperienze virtuali proiettate nella realtà: fare shopping, andare a un concerto o al cinema, visitare musei e mostre, viaggiare, partecipare a conferenze o giocare.

Il metaverso sarà accessibile a tutti e non ci sarà un’azienda proprietaria. Le grandi multinazionali, come è già successo per Internet, controlleranno il business progettando e creando gli spazi necessari per accedervi.

Dal punto di vista più prettamente economico si utilizzerà una criptovaluta come il bitcoin e si compreranno NFT (non-fungible tokens), oggetti digitali di vario tipo che, sebbene possano essere riprodotti all’infinito, la proprietà dell’originale sarà riconosciuta solo a un acquirente. E la blockchain sarà utilizzata per consentire agli utenti di comprare, possedere proprietà e avere un proprio business in un contesto alternativo al reale in tutta con transazioni sicure e tracciate.

Le Caratteristiche del Metaverso

Per accedere sarà sufficiente creare un account su una delle tante piattaforme del mondo virtuale Metaverso. Ma quali sono gli elementi che lo contraddistinguono? Vediamo quelli più peculiari:

Fusione tra mondo digitale e reale

Incremento delle Interazioni sociali e condivisione virtuale.

Tecnologia e hardware evoluti per una realtà virtuale user friendly

Contenuti tecnologicamente e graficamente innovativi e facilmente fruibili

NFC (Near-Field Communication ) e UGC (User-Generated Content);

Blockchain: garanzia e trasparenza sulle transazioni

Dematerializzazione del contenuto e superamento dei confini fisici.

Il Metaverso nei Casinò Online

Anche il mondo dei casinò online è proiettato verso questa nuova dimensione. In realtà, per questo settore il Metaverso non è esattamente una novità. A causa della pandemia si sono diffusi sempre di più giochi in 3D, VR e AR e non sorprende che tutti gli esperti del settore siano concordi nell’affermare che il Metaverso porterà ad un vero e proprio stravolgimento dei casinò.

Di recente l’Istituto per la Competitività, in collaborazione con l’International Game Technology, multinazionale del gambling e concessionario dei migliori casinò online in Italia, ha organizzato un evento sulla trasformazione digitale per analizzare e capire quali siano le potenzialità delle trasformazioni tecnologiche nell’ambito dell’intrattenimento e dei casinò on line.

Già con l’avvento dei casinò online che permettono di giocare con croupier dal vivo interagendo con gli altri giocatori la percezione di esperienza di gioco si è notevolmente evoluta e sarà davvero interessante capire l’evoluzione con l’arrivo del metaverso.

Cambieranno certamente le modalità di gioco, i bonus, le interazioni con gli altri giocatori, e soprattutto ipotizziamo che si arricchiranno le esperienze con l’utilizzo di oggetti tridimensionali e con un mix di elementi che spaziano dal gioco all’arte e agli show games.

Alcuni Esempi

Un primo modello di come sarà il casino nel Metaverso ce lo mostra Decentraland. Nato nel 2015 è un mondo virtuale dove, oltre a poter acquistare terreni con NFT della blockchain Ethereum, è possibile giocare in un casinò virtuale.

Decentral Games ICE Poker è una piattaforma che permette ai giocatori di giocare e, completando le sfide, e superando i livelli, di guadagnare gettoni ICE. Inoltre, una classifica giornaliera determinerà anche il moltiplicatore dei premi in base alla posizione del giocatore e delle sue prestazioni.

In El Salvador si è andati anche oltre. Un progetto che si chiama Astro Casinò prevede la realizzazione di un casinò virtuale e reale. Due sedi: una terrestre con aree dedicate ai giochi, ai tornei di poker, al food con ristorante e bar e all’intrattenimento con musica e area dj; la sede digitale, sul metaverso, prevedere oltre all’area ludica dedicata ai giochi tradizionali e non del casinò anche un marketplace, dove sarà possibile comprare, vendere o mettere all’asta i propri NFT della blockchain di Solana.

Ricordiamo brevemente un altro progetto: un metaverso che si chiama Slotie e che ospiterà nei suoi spazi circa 150 brand di casino online che creeranno i loro ambienti di gioco. La strategia di gioco consentirà alla comunità di investire in NFT, raccogliere ricompense e avere un guadagno di ritorno. E alle aziende permetterà di orientare il traffico verso i casinò e di distribuire equamente le vincite.

Tra qualche anno la tecnologia 3D utilizzata per il poker e gli altri giochi come roulette o blackjack diventerà obsoleta e, in questa nuova realtà tridimensionale, il nostro avatar ne troverà un altro ad accoglierci e a guidarci all’interno del casinò, interagirà con altri avatar giocatori e le sessioni di gioco offriranno esperienze performanti, coinvolgenti e sempre più vicini alla realtà. Potremmo viaggiare dai casinò di Las Vegas a quello di Montecarlo stando seduti comodamente sul divano di casa.

Cosa ci Riserva il Futuro

Il metaverso è un progetto che si sta concretizzando. La rivoluzione digitale ci ha abituato ai grandi cambiamenti e, nell’ottica della beta economy, i prototipi – spesso dai costi spropositati – sono la versione basica di ciò che nel futuro diventerà d’uso quotidiano. E sebbene questa nuova modalità digitale non sia del tutto nuova, in quanto evoluzione di tecnologie che sono già in uso, possiamo dire che le aspettative sono alte e le prospettive molto promettenti.

Sono tante le aziende che si sono già messe al lavoro per trovare soluzioni e nuove esperienze di gioco da offrire agli utenti: nuove opportunità di fidelizzazione, nuove motivazioni di intrattenimento e nuovi canali di business.

Ci auguriamo che anche gli ordinamenti giuridici riescano a stare al passo con una rivoluzione tecnologica di tale portata, in grado normare il loro utilizzo, la sicurezza e la tutela della privacy.

CONCLUSIONI

Concludiamo affermando che ci aspetta un nuovo universo. E se, al momento, i numeri non sono confortanti questo è dovuto solo al fatto che siamo agli albori, che la tecnologia deve essere ancora sviluppata e il mercato deve trovare i suoi sbocchi.

Siamo sicuri che il Metaverso cambierà il modo di percepire reale e virtuale con relazioni interconnesse che non conosceranno limiti temporali e spaziali. L’auspicio è che in ogni settore, compreso quello del gambling e delle scommesse, questo possa portare a nuovi modelli incentrati non solo sul business ma anche e soprattutto sulle persone e la loro sicurezza.