Sono mesi che in molti si chiedono quale sarà il design del prossimo iPhone 14. Tra tutte, la domanda che sembra tormentare la maggioranza dei fan è: “Come sarà il notch del nuovo melafonino?“. Nel corso delle scorse settimane sono state analizzate diverse possibilità, tuttavia, nulla è stato dato per certo, almeno fino ad ora. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata la svolta. Pare che Apple abbia svelato (per sbaglio) un dettaglio importante dei nuovi iPhone 14. Ecco di che si tratta.

A tutti capita di sbagliare, anche ad Apple che solitamente è sempre molto attenta a non far trapelare informazioni sui suoi nuovi prodotti. In un video rilasciato dall’azienda nel corso del WWDC 2022 è apparsa un’icona che ha subito suscitato la curiosità di milioni di utenti sparsi per il mondo. Raffigura il nuovo melafonino?

iPhone 14 Pro: sarà così il notch?

Il video incriminato rilasciato da Apple si intitola “Qualities of great AR Experiences” ed è, appunto, incentrato sulla realtà aumentata. In un istante del video, precisamente al minuto 9:18, compare nel filmato un’icona mai vista prima. Guardando attentamente, si può facilmente intuire che si tratta di una icona stilizzata di iPhone. Fin qui tutto normale, se non fosse che un iPhone con quelle parvenze ancora non esista in commercio. A tutti gli effetti, pare che l’azienda abbia svelato il futuro di iPhone, in particolare di iPhone 14 Pro. Stando a quanto emerso nel video, i nuovi melafonini professionali non saranno più dotati del notch (presente fin dai tempi di iPhone X), ma saranno dotati di un doppio foro (una pillola e un piccolo cerchietto).

Apple non ha dichiarato nulla in merito all’accaduto. L’azienda non ha né confermato né smentito la notizia. Ricordiamo che la gamma di iPhone 14 (ben 4 modelli differenti) verrà svelata il prossimo settembre. A questo punto, pare che una risposta ufficiale in merito alla faccenda arriverà solo allora. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com