Nonostante la pandemia di coronavirus non sia ancora finita, e ci sia una nuova variante a dare fastidio a livello generale, l’attenzione sembrerebbe essere tutta per i casi di vaiolo delle scimmie in giro per il mondo, ma soprattutto in Europa. Si parla di diversi casi in diversi paesi tanto che iniziano a circolare alcuni dubbi sul metodo di trasmissione del virus.

La trasmissione del vaiolo delle scimmie dovrebbe avvenire tramite saliva o secrezioni respiratorie. Ad un certo punto è venuto fuori il dubbio che potesse circolare tramite particelle nell’aria e quindi diventare un pericolo un po’ per tutti. Attualmente i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie non hanno ancora trovato prove di tale possibilità.

Vaiolo delle scimmie: la situazione

Le parole del CDC: “Nei casi in cui le persone che hanno il vaiolo delle scimmie hanno viaggiato in aereo, non si sono verificati casi noti di vaiolo delle scimmie nelle persone sedute intorno a loro, anche su lunghi voli internazionali. Si raccomanda che le persone infette dal vaiolo delle scimmie indossino una maschera se devono essere in giro con gli altri nelle loro case se è probabile un contatto stretto e faccia a faccia.”

Sempre più paesi nel mondo stanno registrando casi di vaiolo delle scimmie. Nel Sud America si stanno registrando solo adesso i primi casi, come in Brasile. Il CDC parla di 1.356 casi confermati in 31 paesi del mondo, ma si tratta sicuramente di una stima al ribasso visto che non si è ancora capito come il tutto sia nato.