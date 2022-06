Continuano ad arrivarti una marea di chiamate anonime sul tuo iPhone e non hai idea di come farle cessare? Bene, questo articolo fa al caso tuo. Devi sapere che esiste un’impostazione su iPhone che permette di bloccare tutte le chiamate provenienti dai numeri sconosciuti. Curioso di sapere come attivare l’opzione? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ebbene sì, nessun app di terze parti o altro, ti serve solo il tuo iPhone. L’impostazione, è presente direttamente all’interno del sistema operativo del melafonino, in particolare su iOS 13 e successivi. Prima di seguire la procedura, quindi, assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato all’ultima versione di iOS.

iPhone: come bloccare chiamate provenienti da sconosciuti

Silenziare le chiamate provenienti dai numeri sconosciuti su iPhone è un gioco da ragazzi. Tutto ciò che bisogna fare è:

Dalla schermata Home del dispositivo, accedere alle impostazioni (icona grigia con gli ingranaggi); Individuare e selezionare la voce “Telefono”; Selezionare la voce “Silenzia numeri sconosciuti” per accedere al tab dell’impostazione; Fare tap sull’interruttore in corrispondenza della voce “Silenzia numeri sconosciuti” per attivare l’impostazione.

Grazie a questa, qualsiasi chiamata proveniente da un numero anonimo non farà squillare il telefono, ma verrà inoltrata automaticamente alla segreteria telefonica. Le chiamate provenienti dalle persone presenti nei contatti, dalle persone nelle chiamate in uscita recenti e dai suggerimenti di Siri continueranno ad essere ricevute. Qualora, inoltre, si cambiasse idea sull’impostazione, è possibile tornare nella pagina “Silenzia numeri sconosciuti” e disattivarla in qualsiasi momento.

Foto di Bagus Hernawan su Unsplash