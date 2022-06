Su Windows 11 è in fase di test un nuovo aggiornamento per Esplora File che prevede l’arrivo delle schede di navigazione e che lo rende sempre più simile ad un browser. Inoltre i widget della barra delle applicazioni diventano dinamici.

Nuova versione di Esplora File in fase di test

Questo nuovo tentativo di inserire le schede di navigazione in Esplora File, arriva quasi quattro anni dopo il precedente tentativo fallito da parte di Microsoft in Windows 10. Ora invece viene rilasciata la nuova build di anteprima di Windows 11, che prova a dare una seconda chance alle schede.

Microsoft ha intanto confermato che la nuova funzione, così come la nuova schermata Home per Esplora file arriverà presto su Windows 11. Intanto la nuova build 25136 sta testando un browser Esplora file con schede con schede che permettono di navigare tra le cartelle senza aprire una nuova finestra. Al momento dunque le funzionalità sono in fase di lancio e probabilmente si aspetteranno i feedback dalla prova, prima di abilitarlo per più tester.

Su Windows 11 tornano le schede di navigazione e i widget si fanno dinamici

Il nuovo Esplora File di Windows 11 sembra inoltre che sarà corredato di un pannello di navigazione, posizionato a sinistra, che elenca prima il pulsante Home, seguito dalle cartelle sincronizzate con il cloud di OneDrive, quindi le cartelle che aggiunte all’accesso rapido, poi la cartella “Questo PC” e infine le unità di rete.

L’altra funzionalità che Microsoft ha intenzione di implementare e che fa parte dei test di questa nuova build, sono dei contenuti più dinamici ai widget nella barra delle applicazioni di Windows 11. Microsoft ha infatti solo di recente ripristinato il widget Meteo sulla barra delle applicazioni in Windows 11 con aggiornamenti in tempo reale, ora sta invece testando l’aggiornamento automatico del contenuto per i widget sportivi e finanziari, oltre alle notifiche delle ultime notizie.

Foto di 2023583 da Pixabay