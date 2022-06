Lo scorso 9 giugno, la città di Amarillo in Texas, ha chiesto aiuto a tutti gli utenti di Twitter per identificare una misteriosa creatura, immortalata dalle telecamere di sicurezza dello zoo cittadino il 21 maggio, circa all’01:25.

L’immagine mostra infatti una strana figura eretta attorno alla recinzione dello zoo, ma la bassa qualità dell’immagine, soprattutto zoommando sulla figura, rende impossibile capire di cosa si tratti e osservare i dettagli, è tutto sgranato e confuso. E proprio per questo lo staffa dello zoo di Amarillo, ha deciso di chiedere aiuto alla comunità.

Lo scatto della misteriosa creatura è stata individuata da un membro dello staff dello zoo mentre stava controllando i filmati delle diverse telecamere dello zoo. Non riuscendo ad identificare chi o che cosa fosse al di là della rete, ha deciso di salvare l’immagine e chiedere aiuto ai colleghi.

La foto della misteriosa creatura è infine giunta a Michael Kashuba, direttore del dipartimento dei parchi e delle attività ricreative della città di Amarillo, il quale, dopo essersi consultato con altri suoi colleghi, ha deciso di chiedere aiuto direttamente alla comunità di Amarillo.

Ed è così che l’immagine è finita su Twitter, dove City of Amarillo (@CityofAmarillo) ha chiesto a tutti gli utenti se la misteriosa creatura dell’immagine fosse “una persona con uno strano cappello a cui piace camminare di notte? Un chupacabra? Hai qualche idea su cosa potrebbe essere questo UAO – Unidentified Amarillo Object [Oggetto di Amarillo non Identificato]?”

Ma chiedere qualcosa del genere al popolo di internet non sempre può rivelarsi la scelta giusta. Infatti tra le, poche, risposte serie, in molti hanno semplicemente scherzato commentando con risposte alquanto improbabili.

I più seri hanno identificato la creatura come una persona (cosa molto probabile) con una bottiglia in mano ed un copricapo semplicemente irriconoscibile a causa della scarsa qualità dell’immagine. Le più divertenti invece hanno tirato in ballo, personaggi politici e dello spettacolo, cartoni animati, creature leggendarie, gli immancabili alieni e ogni sorta di strana e bizzarra teoria. Per chi volesse dunque divertirsi a vedere tutte le risposte, ecco il post originale:

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

— CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022