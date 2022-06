Se stai cercando di stare al passo con la tecnologia più recente, Yeedi è uno dei brand che non può mancare tra le opzioni. Sebbene ci siano molti tipi di prodotti più economici, Yeedi Vac Max è un buon esempio di aspirapolvere che unisce praticità e costo accessibile. E si sa, di questi tempi, un robot che ci aiuti a mantenere pulita la nostra casa è una necessità, in termini di tempo e fatica.

Non è il primo prodotto Yeedi che abbiamo avuto modo di testare qui tra le pagine di FocusTECH. Se stai cercando il massimo della praticità, è difficile sbagliare con un robot aspirapolvere. A meno che tu non debba fare una pulizia profonda e seria, le tue esigenze saranno più che soddisfatte.

Faccia a faccia con Yeedi Vac Max

Yeedi Vac Max è una combinazione di robot aspirapolvere e scopa in grado di pulire quasi tutti i tipi di pavimento. Possiede anche una potente batteria in grado di farlo lavorare per quasi tre ore. Ma queste sono solo un paio delle caratteristiche che devi considerare quando scegli un nuovo robot aspirapolvere.

Tra le altre cose da non sottovalutare quando si scegli un prodotto simile, sicuramente non va sottovalutata la costruzione fisica e come è assemblata. Dovremo considerare le capacità di navigazione e i pennelli stessi. E, naturalmente, dovremo discutere della potenza di aspirazione effettiva.

Design

Yeedi Vac Max ha una forma circolare simile alla maggior parte degli altri robot aspirapolvere. E fin qui nulla di nuovo. Il suo è profilo ragionevolmente basso e può adattarsi alla maggior parte dei mobili. Si infila bene se non troppo bassi e stratti. Non si adatta, invece, a un divano basso.

La scocca in plastica ha un design bicolore, con una piastra superiore bianca – dove è posizionata anche, aprendola, il “cervello” del robot – e una parte inferiore nera. Sulla parte superiore, dicevamo, c’è un alloggiamento per l’obiettivo. Questo racchiude il sensore ottico e il pulsante di accensione.

All’interno, è dotato di un cestino per la polvere da 450 ml, leggermente più piccolo del normale ma non di molto e non comporta molti problemi. Sempre qui è presente un serbatoio d’acqua rimovibile da 240 ml. Questo serbatoio è semitrasparente, quindi è molto utile nel monitorare il livello dell’acqua dall’esterno.

1 di 3

La parte inferiore dello Yeedi Vac Max è quella che ospita le caratteristiche fisiche più interessanti. Vicino alla parte anteriore, c’è una piccola ruota motorizzata che, mentre ruota, dirige l’aspirapolvere. Dietro di essa è presente una spazzola orizzontale. La sua funzione è quella di portare lo sporco lateralmente e nel rullo principale ed è più efficace sui pavimenti solidi che sui tappeti. Su entrambi i lati della spazzola a rullo, sono collocate le ruote motrici principali utilizzate per azionare il robot.

Vac Max viene fornito con una piccola unità base, che si adatta perfettamente al muro. Quando l’aspirapolvere non è in uso, si “rilassa” nell’unità base e si carica. Occorre posizionarlo vicino a una presa di corrente in modo che sia sempre collegato.

Prestazioni del robot

Yeedi Vac Max è un robot aspirapolvere e scopa 2 in 1. A seconda delle impostazioni, può aspirare, pulire o eseguire entrambe le funzioni contemporaneamente. L’aspirapolvere robot moderno medio raggiunge circa 2.600 Pa di aspirazione, quindi si ottiene una potenza ragionevole con i suoi tre livelli 600, 1.500 e 3.000 Pascal (Pa). Anche la funzione di lavaggio è regolabile, con tre diverse impostazioni di spruzzatura. Maggiore è l’impostazione, più acqua verrà spruzzata. Meglio ancora, quando il mocio è in funzione, Vac Max eviterà automaticamente i tappeti. Il kit comprende quattro panni in microfibra, rimovibili e lavabili in lavatrice.

Batteria

La batteria interna ha una capacità di 5.200 mAh. È sufficiente per la pulitura con una singola carica. Le prestazioni effettive variano a seconda delle impostazioni: maggiore è l’aspirazione, ad esempio, minore è la durata della batteria. Tuttavia, se la casa è troppo grande da pulire in una volta sola, non è un problema: l’aspirapolvere tornerà automaticamente alla sua unità base e si ricaricherà. Dopo 4-5 ore, sarà completamente carico e riprenderà da dove si era interrotto.

Inoltre, se il contenitore della polvere si riempie, dovrai svuotarlo. Se non vuoi preoccuparti di questo step, si può considerare la Yeedi Vac Station. È un potente aspirapolvere robot con una stazione base autosvuotante che ha un sacchetto per la polvere integrato da 2,5 litri. Ciò gli consente di svuotarsi automaticamente, ma lo rende anche piuttosto costoso.

Configurazione e uso quotidiano

Yeedi Vac Max utilizzerà i suoi sensori per mappare automaticamente il pavimento. La prima volta che questa operazione viene eseguita, potrebbe sembrare che si muova in modo casuale. Ma dopo che il sensore visivo ha mappato completamente la casa, funzionerà a zig-zag. Detto questo, per ottenere qualsiasi tipo di controllo reale dell’aspirapolvere, occorrerà installare l’app.

La configurazione dell’app richiede alcuni step. Dopo aver fatto il primo accesso con l’impostazione della password, occorrerà collegare il robot al Wi-Fi. Ma una volta impostato, non occorrerà far altro che personalizzare la routine di pulizia. Sull’app, infatti, è possibile visualizzare una mappa virtuale della casa e impostare un programma di pulizia. Si può anche programmare una serie di pulizie giornaliere o settimanali. Inoltre, si può scegliere di pulire l’intera casa in una volta o pulire stanze diverse in momenti diversi. Infine, si possono anche impostare zone vietate, dove l’aspirapolvere eviterà la pulizia.

Queste sono certamente ottime caratteristiche. E, non da ultimo, oltre ad utilizzare l’app, è possibile anche impostare comandi vocali per controllare l’aspirapolvere. Questo processo viene eseguito tramite l’app e la configurazione richiede solo un minuto. È compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant.

Conclusioni

Yeedi Vac Max è un robot aspirapolvere completo con una potente funzione di pulizia. L’app è molto semplice, ma consente un ragionevole controllo sulla pulizia. Inoltre, il robot è dotato di una delle batterie più durature sul mercato, con una spazzola a rullo molto ben progettata.

E’ disponibile su Amazon per un costo di 349 euro, dove è possibile usufruire di un coupon sconto al momento dell’acquisto. Disponibile anche la sola Yeedi Empty Station a 199.99 euro e il set completo Yeedi Vac Station per 499,99 euro.