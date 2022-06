Quando parliamo di Parkinson, non tutti sanno che uno dei segni distintivi di questa malattia è l’accumulo nel cervello di una proteina, nota come alfa-sinucleina. Un nuovo studio suggerisce nuova luce riguardo questa proteina e sul suo ruolo, scoprendo una nuova funzione. Lo studio ha suggerito nuove informazioni sulla proteina, che si trova al centro dello sviluppo della malattia e dei suoi disturbi correlati.

Questa è una proteina presa di mira dalle attuali terapie, ma la sua funzione è stata sfuggente. Tradizionalmente, si ritiene che l’alfa-sinucleina svolga un ruolo nel legame con la membrana cellulare e nel trasporto di strutture note come vescicole. Tuttavia lo studio suggerisce l’alfa -sinucleina sta conducendo una doppia vita. Gli indizi iniziali derivavano da modelli di tossicità sui moscerini della frutta e in seguito confermati su cellule umane.

Parkinson, scoperta una nuova funzione di una proteina chiave della malattia

Il team ha scoperto che la stessa parte della proteina alfa-sinucleina che interagisce con le vescicole si lega anche alle strutture del “corpo P”, il macchinario nella cellula che regola l’espressione dei geni attraverso l’mRNA. Nei neuroni derivati ​​da cellule staminali pluripotenti indotti generati da pazienti con Parkinson con mutazioni del gene dell’alfa-sinucleina, la struttura fisiologica e la funzione del corpo P sono state perse e gli mRNA sono stati regolati in modo anomalo. Lo stesso si è verificato in alcuni campioni di tessuto post mortem di alcuni pazienti.

Gli autori descrivono l’alfa-sinucleina come un “interruttore a levetta” che regola due funzioni molto distinte: il trasporto delle vescicole e l’espressione genica. Negli stati di malattia, l’equilibrio è rotto. I risultati hanno potenziali implicazioni sui trattamenti per il Parkinson. È necessaria maggiore chiarezza su quali dei componenti del macchinario del corpo P potrebbero essere i migliori bersagli per un intervento terapeutico. Gli studi genetici in corso mirano a identificare quali pazienti potrebbero essere più adatti per un tale intervento e quanto questo percorso recentemente scoperto contribuisce al rischio della malattia e alla progressione della malattia nei pazienti con Parkinson in generale.

Se vogliamo avere dei trattamenti contro questo disturbo dobbiamo capire al meglio cosa fa questa proteina e le potenziali conseguenze della riduzione del suo livello o attività. Questo documento fornisce informazioni importanti per colmare le nostre lacune di conoscenza su questa proteina, che potrebbe essere utile per la traduzione clinica.

Foto di Annick Vanblaere da Pixabay