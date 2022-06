La tecnologia cambia rapidamente e le aziende devono rimanere sempre aggiornate per poter sfruttare le migliori soluzioni. Questo riguarda anche l’archiviazione di file e documenti, che devono essere accessibili a più risorse e in modo rapido. A tal proposito viene sempre più utilizzato un server cloud, che viene ospitato e distribuito su una rete in modo da essere accessibile a più utenti on demand. Mentre le risorse di un server come questo possono essere condivise da più persone, un server tradizionale è progettato per l’uso esclusivo da un’azienda, che deve occuparsi di configurarlo. Grazie ad un ambiente di cloud computing, il cloud server può essere utilizzato ovunque e garantire servizi in remoto al contrario di un hardware del server tradizionale che deve essere installato. Vediamo di seguito quali sono i suoi vantaggi principali e perché chiunque dovrebbe utilizzarlo.

1. Accessibilità

Come abbiamo anticipato, il cloud computing rende accessibili le risorse da qualsiasi dispositivo, basta avere una connessione Internet. Si tratta di una soluzione molto utile, soprattutto per le aziende che lavorano in remoto e i loro dipendenti sono dislocati. Grazie al cloud server è possibile ottimizzare i processi di lavoro, senza bisogno di mandare e-mail con allegati, perché tutto sarà condiviso online in uno spazio dedicato. L’accessibilità dei documenti è un vantaggio importante a livello organizzativo, perché rende i lavoratori meno frustrati dato che non devono più perdere tempo a cercare file in varie cartelle.

2. Prezzo economico

Una soluzione cloud è economica e più conveniente rispetto ad una soluzione tradizionale, vengono abbattuti i costi relativi all’acquisto, all’installazione e alla manutenzione di hardware dedicati. Tutti questi processi richiedono l’esperienza di alcune risorse che dovranno impiegare il loro tempo a risolvere problemi che si possono evitare con una una piattaforma di virtualizzazione. Un’azienda può risparmiare molto scegliendo un cloud server e in questo modo può investire in altri processi utili per la crescita dei dipendenti, digitalizzando sempre di più le operazioni.

3. Scalabilità

I sistemi in cloud sono in grado di aumentare o di ridurre le funzionalità, le risorse e le proprie prestazioni in base a richieste specifiche. Un server cloud può adattarsi rapidamente per soddisfare la domanda grazie alle caratteristiche di scalabilità verso l’alto o verso il basso. Il cloud computing è caratteristico per la scalabilità delle risorse, che si possono aggiungere o togliere velocemente e in tutta semplicità. Si tratta di una formula adatta a tutti perché è intuitiva e funzionale.

4. Sicurezza

La sicurezza informatica è sempre più importante e il salvataggio dei file in cloud risulta essere molto più sicuro rispetto ad un salvataggio interno all’azienda. Anche se un dispositivo smette di funzionare o viene perso, è comunque possibile accedere ai dati perché rimangono sempre raggiungibili. Dato che il cloud viene eseguito su più server in un ambiente condiviso, può continuare a funzionare anche in caso di errore di un singolo componente.

5. Alte prestazioni

Le performance di una soluzione cloud sono alte e migliori di qualsiasi altra alternativa fisica. Si possono sfruttare grandi quantità di risorse in pochissimo tempo, andando a velocizzare i processi lavorativi. Non si andranno più ad occupare spazi su dispositivi aziendali o personali ma tutto sarà condiviso. Questo si traduce in maggiori profitti per l’azienda e in una gestione migliore delle risorse.

6. Risparmio energetico

Grazie alla soluzione da remoto viene utilizzata solo l’energia realmente utile e si andranno a creare meno sprechi. Non essendo presenti supporti hardware da alimentare, i costi dell’energia vengono drasticamente diminuiti. Questo fa sì che il cloud computing venga considerata una soluzione sostenibile, dato che c’è un miglior impatto ecologico e un maggior rispetto per l’ambiente.