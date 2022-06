Nonostante una serie di tentativi, non sei riuscito a capire come fare per inoltrare un video all’interno di WhatsApp? Nessun problema, te lo spieghiamo noi. Devi sapere, infatti, che per inviare in video ricevuto su WhatsApp ad un nuovo contatto, non è necessario, come si potrebbe pensare, salvarlo prima nella galleria e poi inviarlo nella nuova chat. Tutto si può fare in maniera semplice ed immediata senza abbandonare l’app di messaggistica. Andiamo a vedere come.

Per quanto possa sembrare un’azione complicata da fare, inoltrare un video su WhatsApp da una chat all’altra è un’operazione più semplice che mai. In questo articolo, andiamo a riportare la procedura dettagliata per farlo sui dispositivi iOS e Android.

WhatsApp: inoltrare video all’interno dell’app

iOS/Android

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella sezione “Chat”; Individuare ed aprire la conversazione nella quale è presente il video da inoltrare; Cercare il video da inoltrare all’interno della conversazione e fare tap sull’icona della freccia presente alla sua destra; Scegliere il contatto, o i contatti, alla quale inoltrare il video; Confermare la scelta facendo tap sulla voce “Inoltra”.

A questo punto, basta attendere che avvenga il trasferimento del video alla conversazione di interesse ed il gioco è fatto. Ricordiamo che questa opzione vale sia per i video che per le foto. Inoltre, non è utilizzabile solo per i contenuti che abbiamo ricevuto, ma anche per quelli che abbiamo inviato. In questo modo, se vogliamo inoltrare un video che non è più presente nella galleria dello smartphone, ma è ancora disponibile in una chat di WhatsApp, possiamo farlo seguendo questa stessa procedura.