Sino ad ora viaggiare in aereo in classe economica non è mai stato il massimo. Semplicemente per molti era un viaggio da affrontare per arrivare a destinazione rimanendo nel proprio budget. Ma ora con i nuovi aerei con sedili a due piani, il viaggio aereo in classe economica potrebbe essere rivoluzionato.

Rivoluzionare il viaggio aereo in classe economica

Grazie infatti ad un giovane designer di sedili per aeroplani, viaggiare in economica potrebbe non essere più un’esperienza tanto scomoda. L’innovativo progetto di sedili a due piani per gli aeromobili si chiama Chaise Longue Airplane Seat ed è stato ideato da Alejandro Núñez Vicente lo scorso anno. Vincente ha ideato il suo progetto a soli 21 anni lo scorso anno, e tutto ebbe inizio come un piccolo progetto su scala ridotta nell’ambito del suo master.

Ora, a seguito del grande successo riscosso dall’idea e dalla nomination ai Crystal Cabin Awards 2021, l’idea di Vicente è decollata ed il giovane designer ha lasciato il suo master per seguire il progetto a tempo pieno, avendo preso contatti con numerosi grandi compagnie aeree. Gli è stato infatti concesso un forte investimento che ha permesso al progetto di svilupparsi.

Núñez Vicente, ha presentato il suo prototipo di sedili a due piani per gli aerei al 2022 Aircraft Interiors Expo (AIX), ad Amburgo, in Germania. AIX è uno dei più grandi saloni aeronautici del mondo e presenta in anteprima il primo prototipo in scala reale del suo progetto.

Il suo design per aerei con sedili a due piani, secondo quanto afferma lo stesso designer, è pensato per il viaggiatore di tutti i giorni. Come afferma egli stesso “il mio scopo qui è quello di cambiare i posti in classe economica per il meglio dell’umanità, o per tutte le persone che non possono permettersi di pagare biglietti più costosi”.

Il progetto per aerei con sedili a due piani

Ma come si presentano questi sedili a due piani? Dal prototipo presentato all’AIX sappiamo che al “piano superiore” si accede tramite due grandi gradini, non proprio confortevoli, ma che una volta saliti danno accesso a sedili spaziosi e confortevoli, con un notevole spazio per le gambe, tanto da consentire di allungarle. I sedili inoltre, anche se nel prototipo non è ancore possibile, nei modelli reali saranno regolabili e si potrà decidere di reclinarli.

Lo spazio tra il livello superiore e quello inferiore è stato invece sfruttato per consentire ai passeggeri lo stoccaggio dei bagagli a mano. L’unica perplessità tra i visitatori della fiera è la ridotta altezza del livello superiore. Dal pavimento al “soffitto” dell’aereo saranno infatti solo 1,5 metri, decisamente un po’ poco per stare in piedi, ma se non si ha intenzione di passeggiare per tutto il volo, non dovrebbe essere un grosso problema.

Per quanto riguarda invece il livello inferiore, anche qui vi è un notevole spazio per le gambe ed un poggiapiedi. Inoltre non avremo nessun sedile davanti a noi. Un aspetto che potrebbe rivelarsi molto vantaggioso, visto che non avremo nessuno anche dietro di noi. Oltre allo spazio per allungare le gambe dunque, niente più calci nella schiena o litigi con il passeggero dietro di noi per l’inclinazione del sedile o perché muovendoci gli facciamo cadere il caffè dal tavolo attaccato al nostro sedile.

L’unico inconveniente potrebbe essere il fatto che, avere un’altra fila di sedili sopra la testa, potrebbe rendere lo spazio più claustrofobico. Ma c’è anche a chi potrebbe piacere uno spazio più ristretto ed intimo, magari per dormire per tutto il viaggio.

Il progetto potrebbe un giorno divenire reale

Il sedile Chaise Longue era inizialmente previsto per l’aereo Flying-V, un nuovo concetto di aeroplano attualmente in fase di sviluppo presso la Delft University of Technology. Ma Núñez Vicente ritiene che il progetto potrebbe anche essere implementato in un Boeing 747, un Airbus A330 o un qualsiasi altro aeroplano a fusoliera larga di dimensioni medio-grandi.

Al momento dunque, il progettista che sogna aerei con sedili a due piani sta già lavorando al passaggio successivo del suo processo, ovvero progettare la struttura in modo che sia più leggera della sua versione attuale.

Ph. Credit: Chaise Longue Airplane Seat, via Linkedin