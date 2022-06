Un tuo amico ti ha chiesto di inviargli la tua posizione su WhatsApp, ma tu non hai idea di come si faccia? Bene, sei nel posto giusto. In questo articolo andiamo a spiegarti nel dettaglio come fare per mandargliela in pochi secondi.

Ebbene sì, è possibile servirsi di WhatsApp per condividere la propria posizione con qualcuno. In questo modo, se un amico non riesce a raggiungerti in un posto, condividendogli la posizione gli faciliterai di molto la ricerca. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere la procedura dettagliata per smartphone iOS e Android.

WhatsApp: come inviare la propria posizione

iOS

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella sezione “Chat”; Aprire la conversazione nella quale si vuole inviare la propria posizione; Fare tap sul simbolo + presente in basso a sinistra del display; Selezionare la voce “Posizione”; Se ancora non fatto, dare il consenso a WhatsApp per accedere alla posizione; Fare tap sulla voce “Posizione in tempo reale”; Scegliere l’opzione di tempo preferita (15 minuti, 1 ora, 8 ore); Fare tap sull’icona dell’aeroplano di carta per inviarla nella chat.

In qualsiasi momento è possibile interrompere la condivisione prima del termine prescelto semplicemente facendo tap su “Interrompi condivisione” all’interno della chat.

Android

Aprire l’app WhatsApp; Entrare nella sezione “Chat”; Aprire la conversazione nella quale si vuole inviare la propria posizione; Fare tap sull’icona della graffetta presente nella parte bassa del display; Selezionare la voce “Posizione” (assicurarsi di aver dato il consenso a WhatsApp per accedere alla posizione); Fare tap sulla voce “Posizione in tempo reale” premere “Avanti”; Scegliere l’opzione di tempo preferita (15 minuti, 1 ora, 8 ore); Fare tap sull’icona dell’aeroplano di carta per inviarla nella chat.

In qualsiasi momento è possibile interrompere la condivisione prima del termine prescelto semplicemente facendo tap su “Interrompi condivisione” all’interno della chat.