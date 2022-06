Qualcuno ti ha mandato un messaggio audio su WhatsApp e tu vorresti ascoltarlo senza che questo se ne accorga? Bene, devi sapere che esistono un paio di soluzioni che ti permettono di ascoltare tutti i messaggi vocali che vuoi senza che il mittente si accorga che hai visualizzato. In questo articolo andiamo a spiegarli nel dettaglio.

Qualunque sia la motivazione per la quale non vuoi che il mittente del messaggio audio veda che lo hai visto, la procedura da seguire è sempre la stessa. Puoi servirsi della funzione di WhatsApp “Conferme lettura”, oppure sfruttare la tua connessione ad internet. Vediamo in che modo.

WhatsApp: come ascoltare messaggi audio senza visualizzare

Disattivare le conferme lettura

Il modo più semplice per evitare che qualcuno veda che hai visualizzato il suo messaggio audio, e qualsiasi messaggio in generale, è disabilitando le conferme di lettura all’interno di WhatsApp. In questo modo, anche se entri nelle chat, non comparirà più la doppia spunta blu del visualizzato. Attivando questa opzione, però, anche tu perderai la possibilità di vedere se gli altri hanno visualizzato i tuoi messaggi o meno. Per disabilitare le conferme lettura, la procedura da seguire è:

Aprire WhatsApp; Accedere alle impostazioni; Selezionare la voce “Account”; Fare tap su “Privacy”; In corrispondenza della voce “Conferme lettura” spostare l’interruttore su spento.

Disattivare connessione ad internet

Se l’opzione delle conferme lettura non ti soddisfa appieno, un altro modo per raggiungere lo stesso scopo è quello di disattivare la connessione ad internet (sia Wi-Fi che dati cellulare) del tuo smartphone prima di ascoltare il messaggio audio. In questo modo, il mittente non vedrà che hai visualizzato il messaggio fino a quando non riattiverai la connessione ad internet.