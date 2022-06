TP-Link Deco X20-4G è un router dalle prestazioni molto interessanti, caratterizzato più che altro da una estrema portabilità, data infatti la possibilità di inserire al suo interno una scheda SIM, e sfruttare così la connessione 4G per creare una rete WiFi 6 dual band, oltre che offrire connettività cablata. In vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 150 euro, conosciamolo in maniera più approfondita con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto è realizzato interamente in plastica, presenta una forma cilindrica, con colorazione bianca opaca sulle superfici laterali, lucida superiormente. I materiali utilizzati appaiono essere di buona qualità, sono abbastanza robusti ed affidabili, senza scricchiolii di sorta o poca robustezza. Pensato come router portatile, presenta dimensioni relativamente contenute, che raggiungono 105 x 105 x 167 millimetri, ed un design che permette il facile trasporto ad esempio in uno zainetto.

Sulla superficie non sono posizionati pulsanti fisici, la connettività la ritroviamo solamente nella parte posteriore, dove sono state posizionate tre porte ethernet RJ-45 gigabit, ed i due connettori a cui agganciare le antenne per il segnale telefonico. A differenza di quello che si potrebbe pensare, il TP-Link Deco X20-4G non integra una batteria, di conseguenza dovrà essere collegato fisicamente ad una presa a muro. Non manca, infine, un led di stato che permette di carpire lo stato di funzionamento dello stesso.

Hardware e Prestazioni

Il TP-Link Deco X20-4G integra un processore quad-core con frequenza di clock a 1.5GHz, che permette di gestire alla perfezione tutte le operazioni e procedure richieste per il funzionamento. A conti fatti è un router 4G+ con lo slot dedicato per la SIM card, integrando appunto un router di categoria 6, per una velocità massima raggiungibile di 300Mbps in download. Uno dei suoi punti di forza è chiaramente il supporto completo al WiFi 6 (802.11 ax) dual band, quindi con velocità di 574Mbps in 2.4GHz e 1201 Mbps a 5GHz.

Tra le funzioni interessanti, segnaliamo la possibilità di funzionare come backup di un router fisso, può essere collegato fisicamente ad un altro dispositivo, in modo da “passare” direttamente al 4G, nell’eventuale assenza di connessione telefonica. Il prodotto recensito permette la creazione di una rete WiFi mesh, in fase di configurazione è possibile difatti collegare altri Deco, in modo da creare una rete unificata e diffusa.

Le prestazioni sono ottime, il segnale viene catturato in pochissimi secondi, e le antenne funzionano bene anche in aperta campagna, o comunque in condizioni più difficili di un centro cittadino. La compatibilità con la rete fino a 300Mbps è più che adeguata, dato essere un router 4G+ e non 5G, con una buona diffusione del WiFi in ambienti molto grandi e suddivisi da muri portanti in cemento armato. Dall’applicazione ufficiale è possibile gestire al meglio la rete, modificando una serie di impostazioni: parental control, (dis)attivare il dual band, creare black list, cambiare la password o il nome della rete, creare una rete per gli ospiti e altro ancora. Non raggiungerà il livello di personalizzazione del FRITZ!OS, ma possiamo ritenerci più che soddisfatti.

In ultimo, segnaliamo una particolarità decisamente speciale, ovvero la piena compatibilità con Amazon Alexa, per una gestione con la voce, nonché TP-Link HomeShield, il perfetto sistema di difesa che permette a tutti gli effetti di proteggere i dispositivi che si collegheranno alla rete, nonché comunque la rete stessa.

TP-Link Deco X20-4G: conclusioni

In conclusione il TP-Link Deco X20-4G è un prodotto da consigliare agli utenti che sono alla ricerca di un ottimo router 4G+, compatibile con la tecnologia WiFi Mesh ed il protocollo WiFi di ultima generazione, perfetto per la gestione dei flussi e l’assegnazione delle priorità (nonché la gestione della banda). Esteticamente gradevole, ha un prezzo adeguato alle prestazioni offerte, con una base plug&play da non trascurare, basta davvero pochissimo per configurarlo, senza richiedere conoscenze particolari.