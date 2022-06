Hai creato un nuovo gruppo WhatsApp frettolosamente e ti sei dimenticato di aggiungere una foto, la descrizione e un oggetto adeguato? Nessun problema, puoi ancora rimediare. In semplici passi, infatti, è possibile personalizzare i gruppi WhatsApp anche dopo la loro creazione. Non hai idea di come si faccia? Nessun problema, te lo spieghiamo noi.

I gruppi WhatsApp possono essere solitamente personalizzati da chiunque ne faccia parte. Tuttavia, a volte, potresti non essere in grado di personalizzarli. Ciò accade, ad esempio, se non sei l’amministratore del gruppo e questo ha deciso di limitare la personalizzazione solo a lui. Fatta questa piccola premessa, andiamo a vedere la procedura da seguire.

WhatsApp: come personalizzare un gruppo

Oggetto

iPhone:

Aprire l’app WhatsApp; Accedere alla sezione “Chat”; Individuare e selezionare il gruppo da modificare; Fare tap sull’oggetto del gruppo in alto; Fare tap su “Modifica” in alto a destra; Cambiare l’oggetto facendo tap sulla barra dedicata e inserendo quello nuovo.

Android:

Aprire l’app WhatsApp; Accedere alla sezione “Chat”; Individuare e selezionare il gruppo da modificare; Fare tap sull’oggetto del gruppo; Fare tap sulla voce “Modifica” presente in corrispondenza dell’immagine e dell’oggetto; Inserire il nuovo oggetto nell’apposita barra e confermare il tutto facendo tap su “Ok”.

Immagine

iPhone:

Aprire l’app WhatsApp; Accedere alla sezione “Chat”; Individuare e selezionare il gruppo da modificare; Fare tap sull’oggetto del gruppo in alto; Fare tap sulla voce “Modifica” in alto a destra; Selezionare la voce “Modifica” in prossimità della foto; Scegliere una delle opzioni per modificare la foto.

Android:

Aprire l’app WhatsApp; Accedere alla sezione “Chat”; Individuare e selezionare il gruppo da modificare; Fare tap sull’oggetto del gruppo; Fare tap sull’immagine del gruppo; Selezionare la voce “Modifica”; Scegliere una delle opzioni per modificare la foto.

Descrizione

iPhone:

Aprire l’app WhatsApp; Accedere alla sezione “Chat”; Individuare e selezionare il gruppo da modificare; Fare tap sull’oggetto del gruppo in alto; Selezionare la voce “Aggiungi descrizione del gruppo”; Inserire la descrizione nell’apposito box e fare tap su “Salva” per confermare.

Android: