Non è il primo paio di auricolari che ci capita di recensire. Alcune sono porta bandiera dei grandi marchi e altre sono apripista di brand che non fanno che sorprendere, per estetica e per potenzialità. Gli auricolari Acefast T6 lasciano sbalorditi per il rapporto qualità/prezzo che non ci si aspetta. Questi auricolari dall’aspetto accattivante sono reperibili su Amazon al costo di 38,99 euro.

Display a LED

Tanto per cominciare, a differenza di altri, il principale punto di forza di questi auricolari è il LED Display che mostra non solo la percentuale di batteria della custodia, ma anche gli auricolari veri e propri. E’ molto accattivante questa funzione perché significa che, prima di uscire e di qualsiasi utilizzo, è possibile vedere quanta durata della batteria vi renderà autonomi senza la necessità di collegarli effettivamente allo smartphone per trovare la stessa informazione elle impostazioni.

Ricarica USB-C

Qualcosa che sorprendentemente li distingue ancora dagli altri auricolari wireless sul mercato è il fatto che usano USB-C. Oggi, molti produttori scelgono di utilizzare questo tipo di tecnologia.

Design trasparente

Forse è questa la vera novità di queste auricolari. In particolare nel caso di Acefast T6, questa li fa sembrare futuristici e piuttosto belli, soprattutto se combiniamo il display a LED con la trasparenza.

Custodia in silicone inclusa

Davvero utile per chi in borsa mette veramente di tutto. La custodia di ricarica non si è graffiata, il che dimostra che è ben fatta. Abbiamo dunque un accessorio abbastanza buono che possiamo attaccare alle nostre chiavi o persino ai nostri zaini. Le possibilità sono infinite.

Qualità del suono

La qualità del suono è pulita e nitida e questi earbuds offrono un livello di bassi decente senza essere troppo opprimente. Anche nel loro caso parliamo della tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC) e si può – a ragione – paragonarli agli auricolari a cancellazione attiva del rumore entry-level. Testandoli in molti contesti rumorosi (treno, supermercato, per strada) si rimane colpiti positivamente dal livello di eliminazione del rumore fornito.

Conclusioni

Nel complesso, stiamo parlando di un paio di auricolari davvero buoni e ad un prezzo accessibile. In termini di design, sono innovativi ed originali. Probabilmente si rimarrà interdetti dal design a custodia aperta ma, in realtà, essendo gli stessi earbuds leggeri e corredati da un forte morsetto magnetico, ci si dimenticherà quasi del tutto della possibilità che possano cadere e quindi perderli.

Rimanendo sul design, lo schermo LED che mostra i livelli della batteria della custodia di ricarica e gli auricolari effettivi è molto carino. Semplifica la vita e immagino che sarà molto apprezzato per chi dimentica di ricaricarli a tempo debito.