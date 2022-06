CertiDeal è uno store online che si occupa della vendita di iPhone, iPad e Samsung ricondizionati garantiti. Un mercato in forte crescita, dato l’elevato prezzo dei suddetti prodotti, per questo motivo abbiamo voluto mettere alla prova il servizio, per toccare con mano la qualità, e capire se davvero si risparmia? ma sopratutto quali sono le condizioni dei prodotti venduti? scopriamo assieme!

CertiDeal: l’azienda e cosa offre

CertiDeal è un’azienda relativamente recente, nata nel 2015, momento storico nel quale i due fondatori acquistarono diversi smartphone e tablet da utilizzare per testare alcune applicazione. Laure e Yoann si ritrovarono a dover fare i conti con un mercato che non era in grado di offrire prodotti dalla qualità elevata, a prezzi ridotti, per questo si buttarono a capofitto nel mondo del ricondizionato. La ricezione di prodotti non conformi, tuttavia, li spinsero ad approfondire il loro viaggio nelle procedure di ricondizionamento, con l’idea di cercare di proporre al cliente quella qualità che loro stessi cercarono nell’esperienza d’acquisto.

Da qui nacque CertiDeal, un sito che si occupa di rivendita di smartphone e tablet ricondizionati, tutti con garanzia della durata di 24 mesi, e certificati da un team di specialisti all’interno del laboratorio proprietario, il Certi-Lab. In netto contrasto con altri store, CertiDeal non funge da intermediario tra l’agente che ricondiziona il prodotto e l’acquirente, garantendo personalmente la qualità dei dispositivi venduti.

Da non trascurare nemmeno gli standard ottenuti con successo, come ISO 14001 (gestione ambientale) e R2:2013 (certificazione di riciclaggio dei dispositivi elettronici), un forte segnale degli sforzi per un impatto ambientale sicuramente limitato.

I prezzi, garanzia e spedizione

Come anticipato, tutti i prodotti che trovate sul sito sono garantiti per 24 mesi, all’interno del Certi-Lab, gli esperti verificano il grado estetico dei prodotti, avviando anche 30 test differenti su altrettanti punti di controllo, con l’intenzione di proporre al pubblico il dispositivo “pari al nuovo”.

Il focus dell’azienda è mirato sui dispositivi brandizzati Apple e Samsung, prevalentemente smartphone, se non per la presenza degli iPad. I prezzi finali di vendita variano in relazione al grado (o stato) del prodotto stesso; per un rapporto il più chiaro possibile con l’utente, CertiDeal indica in maniera dettagliata ed approfondita lo stato del prodotto che si andrà ad acquistare, indicando an che eventuali difetti. Ad esempio, nell’immagine potete vedere la differenza di 90 euro tra un Apple iPhone 12 Pro Max 256GB definito corretto ed uno impeccabile. Proprio il “corretto” presenta graffi o urti visibili sulla scocca, con uno schermo in condizioni discrete (presenti graffi o micrograffis visibili sia acceso che spento); virando sull’impeccabile, lo schermo viene definito addirittura come nuovo, con una scocca in stato perfetto.

Tanti dettagli, con poco sotto il rapporto completo dell’esperto sui punti di controllo, che impediscono di ricevere brutte sorprese in fase d’acquisto, ma che allo stesso tempo sono affiancate dalla garanzia Soddisfatti o Rimborsati. Nel caso in cui il prodotto non fosse di vostro gradimento, potrete richiedere il reso gratuito entro 21 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

In fase d’acquisto sarà possibile poi aggiungere una estensione di garanzia di 12 mesi, oppure addirittura 5 anni (con un sovrapprezzo di 50 euro, per il suddetto iPhone 12 Pro Max). La spedizione è completamente gratuita, avverrà tramite corriere (quindi completamente tracciabile), le tempistiche variano in relazione al prodotto selezionato, ma non superano mai i 7 giorni lavorativi.

CertiDeal: la nostra prova con iPhone 11

1 di 6

Per testare al meglio il servizio, CertiDeal ci ha fornito un Apple iPhone 11 (product RED), la consegna è avvenuta in pochissimi giorni dagli accordi. La confezione in cui viene consegnato il dispositivo non è l’originale, è una piccola scatola di cartone brandizzata CertiDeal, al cui interno troviamo fermo in corretta posizione lo smartphone, e nello scompartimento inferiore gli accessori fondamentali per il suo funzionamento.

1 di 3

Nello specifico sono inclusi la graffetta per aprire il carrellino delle SIM, il cavo lighting e l’alimentatore da parete; tutti sono completamente nuovi, non presentano difetti di alcun tipo o negatività da segnalare. Una volta “spacchettato” il prodotto, privandolo dalla pellicola che lo protegge dal trasporto, si può entrare in contatto con lo smartphone.

1 di 5

Il modello offertoci è praticamente perfetto, non presenta difetti di alcun tipo, nemmeno piccoli graffi superficiali. Il display è come nuovo, tutti i pixel si accendono correttamente, con input ricevuti senza difficoltà. Una forte attenzione l’abbiamo posta sul frame e sulla back cover (che come sapete è in vetro lucida); dobbiamo ammettere di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla qualità del prodotto, a tutti gli effetti appare in perfette condizioni, pari al nuovo, non sfigurerebbe nemmeno su uno scaffale di un Apple store con la confezione originale.

1 di 10

Da un punto di vista software è allo stesso tempo esente da difetti, la nostra prova si articolerà comunque anche a lungo termine, in modo da fornirvi una riprova più dettagliata fra qualche mese, per scoprire la tenuta dell’Apple iPhone 11 in tempi non propriamente brevi. Il primo approccio è stato ad ogni modo eccellente.

CertiDeal: vale la pena?

La risposta non può che essere positiva, il risparmio è troppo evidente per essere trascurato, rispetto al listino dello stesso periodo, oltre alla grandissima varietà di prodotti acquistabili dal sito ufficiale. Il nostro iPhone 11, nella variante da 64GB, viene ad esempio venduto a partire da 339 euro, fino ad un massimo di 403 euro, dipendentemente dalla condizione (tra corretto, molto buono ed impeccabile); un risparmio non da poco, se considerate che al giorno d’oggi può essere acquistato in negozio a circa 599 euro (in offerta).

CertiDeal è dunque affidabile, e pronta a soddisfare tutte le esigenze degli appassionati Apple e Samsung, intenzionati all’acquisto di nuovi smartphone, dal prezzo sempre più basso, senza rinunce in termini di qualità. Per maggiori informazioni collegatevi qui.