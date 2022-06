Meta, Microsoft e altri giganti della tecnologia, che stanno cercando di costruire il concetto emergente di metaverso, si sono riuniti in un gruppo per la promozione dello sviluppo standard di settore. Ciò renderebbe compatibili i nascenti mondi digitali insieme. I partecipanti al Metaverse Standards Forum includono molte delle più grandi aziende che lavorano nello spazio, dai produttori di chip alle società di gioco, nonché organismi di definizione degli standard affermati come il World Wide Web.

Secondo quanto annunciato questa creazione dovrebbe avvenire la prossima settimana. Tuttavia per ora all’elenco delle aziende sembrerebbe mancare la Apple, che secondo gli analisti diventerà un attore dominante verso la corsa al metaverso, quando il prossimo anno lancerà un visore per la realtà mista.

Metaverso, creato l’organismo degli standard del settore

Anche le società di gioco Roblox e Niantic non sono state incluse tra i partecipanti al forum, né le piattaforme metaverse basate su criptovalute emergenti come The Sandbox o Decentraland. Per ora la Apple non ha riconosciuto la possibile creazione di un auricolare anche se sono trapelate le prime immagini del prodotto, ma solo nel consiglio d’amministrazione. L’introduzione di un dispositivo del genere metterebbe Apple in concorrenza diretta con Meta, che ha puntato il suo futuro sulla crescita del metaverso e ha investito molto in hardware per trasformare in realtà la sua visione di mondi virtuali interconnessi.

Meta, ossia il vecchio Facebook, ha rivelato i piani per un visore di realtà mista, chiamato in codice Cambria, che sarà rilasciato quest’anno. In passato Apple è stata fortemente coinvolta nella creazione di standard web come HTML5. Per i contenuti tridimensionali nel metaverso, Apple ha lavorato con Pixar sul formato di file “USDZ” e con Adobe per assicurarsi che supportasse il formato. Qualsiasi azienda è la benvenuta a far parte del gruppo, compresi i partecipanti del mondo delle criptovalute. Il forum mira a facilitare la comunicazione tra una varietà di organizzazioni di standard e aziende per realizzare “l’interoperabilità del mondo reale” nel metaverso.

Foto di Tumisu, please consider ☕ Thank you! 🤗 da Pixabay