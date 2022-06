DJI Transmission è il nuovo trasmettitore video wireless che tutti i professionisti del settore vorrebbero avere, un prodotto eccellente per qualità di trasmissione, ma sopratutto per la lunghissima portata, fino a 6 km di distanza dal ricevitore. Bando alle ciance però, scopriamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Trasmettitore Video

1 di 3

Il prodotto viene commercializzato in una fantastica valigetta pensata per ridurre al massimo gli urti, e favorire il trasporto di tutta l’attrezzatura. La versione combo, quella in nostro possesso, prevede, oltre a trasmettitore e ricevitore, anche le antenne di ricambio, due batterie con caricabatterie doppio, accessorio per montarlo sulla slit del flash e tutti i cavi per garantire il più corretto funzionamento.

1 di 2

Il DJI Transmission si articola in due parti: trasmettitore video e monitor remoto ad alta luminosità. Il primo deve essere collegato fisicamente alla camera che utilizzerete per le riprese, è realizzato interamente in metallo opaco, che trattiene poco le impronte, né si sporca facilmente. I materiali utilizzati sono di altissima qualità, è molto robusto, resistente ed affidabile, al primo approccio sembra quasi indistruttibile, offrendo una piacevolissima sensazione di premium. Le dimensioni sono relativamente ridotte, raggiunge 127 x 87 x 26 millimetri, con antenne escluse, ed un peso di circa 350 grammi; in confezione trova posto un importante accessorio, da collegare con le viti e le brugole incluse, che permette il posizionamento dello stesso sulla slitta del flash.

1 di 5

Sui bordi, invece, trova posto un piccolo display a colori (non touchscreen), sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni relative allo stato della batteria, alla connessione e la potenza del segnale. Le stesse possono essere “visualizzate” tramite i due led di stato posti su un angolo del prodotto, i quali permettono di capire se è il trasmettitore è acceso e connesso.

1 di 2

La connettività fisica è approfondita, sul lato del display troviamo il pulsante di accensione/spegnimento, ed una rotellina per la regolazione dei canali, con il tasto back per favorire lo spostamento/modifica delle impostazioni. Sull’altro lato del prodotto trovano posto i connettori SDI In/Out, una HDMI standard, una USB di tipo C ed il connettore DC-IN.

1 di 4

Il prodotto è ovviamente pensato per un utilizzo wireless, di conseguenza permette di collegare una batteria nella parte posteriore, con un rapidissimo sistema di (s)blocco. L’autonomia è nel complesso soddisfacente, in quanto permette di raggiungere circa 3 ore e 40 minuti di utilizzo continuativo, intesa solamente per la trasmissione dei contenuti.

Monitor Esterno

1 di 4

A completare il DJI Transmission troviamo anche il monitor esterno, o meglio definito remoto ad alta luminosità, dalle dimensioni di 213 x 135 x 51 millimetri, ed un peso di circa 727 grammi (senza le antenne). I materiali utilizzati sono eccellente, presenta una scocca in metallo che favorisce la robustezza e la solidità generale, oltre ad una certa affidabilità anche pensando ad utilizzi in ambienti “ostili”; molto buona la scelta inserirlo in una sorta di cornice, perfetta per favorire la presa nell’utilizzo con due mani. Le antenne incrementano le dimensioni, senza però ingombrare troppo (in entrambi i prodotti sono completamente removibili).

1 di 5

Il pannello in sé è da 7 pollici, presenta una luminosità massima di 1500 nit, perfetta per l’utilizzo sotto la luce solare diretta in ogni condizione. La risoluzione di 1920 x 1200 è ottima per la natura del prodotto, i dettagli sono precisi, la gamma dinamica molto ampia, ed una nitidezza generale che fa invidia alla maggior parte dei rivali del settore. A proteggerlo dagli urti troviamo il vetro temperato, un touchscreen precisissimo e affidabile, ed un software veramente completo, fornito di tutte le interfacce che gli utenti stanno cercando: zona scura, strisce zebrate, falsi colori, forma d’onda, esposizione e altre ancora.

1 di 3

Nella parte posteriore troviamo l’alloggiamento per la batteria, un componente completamente removibile che permette di godere di circa 2 ore di utilizzo continuativo alla massima luminosità, prima di dover ricorrere alla ricarica. Una autonomia che possiamo definire nella media, forse avremmo potuto sperare in qualcosa di più prolungato.

1 di 5

Sui bordi del dispositivo troviamo comunque una buona connettività, garantita da una porta HDMI standard, una microSD per salvare direttamente i video su un supporto esterno, ed una porta USB di tipo C, al netto di altri connettori da utilizzare per i collegamenti agli accessori DJI. Una buona dotazione generale che permette di ampliare il più possibile l’utilizzo del prodotto stesso.

Prestazioni

1 di 7

DJI Transmission è a tutti gli effetti un trasmettitore video wireless che funge da evoluzione alla tecnologia di trasmissione video aerea di DJI, ed in grado di combinare in un’soluzione un monitor, il controller, il registratore ed un ricevitore video. Uno dei suoi punti di forza riguarda la tecnologia di trasmissione utilizzata, viene ripreso il tanto apprezzato O3 che vediamo nei droni di ultima generazione, per garantire un segnale stabile fino a 6 km di distanza (via terra, in Europa limitata a 4 km), con trasmissione a 1080p a 60fps, bitrate massimo di 50Mb/s ed il monitoraggio audio live a 16-bit 48Khz.

La latenza di trasmissione, utilizzando lo stesso identico processore di Ronin 4D, è ridottissima, da un minimo di 68 ms, fino ad un massimo di 110ms. Per evitare il più possibile le interferenze, il DJI Transmission non utilizza solamente le classiche bande a 2.4GHz e 5.8GHz, ma vengono aggiunte bande DFS con opzioni fino ad un massimo di 23 canali, senza trascurare il salto di frequenza automatico a tripla banda. In altre bande, il sistema scansiona automaticamente l’ambiente, alla ricerca delle interferenze per stabilire quale sia il canale wireless più adatto (oppure selezionarlo manualmente).

La versatilità del trasmettitore è davvero unica, il monitor remoto supporta infatti un trasmettitore con più ricevitori, in questo modo sarà possibile affidarsi a più modalità di trasmissione nello stesso momento, eseguendo il monitoraggio da più dispositivi in contemporanea. Le modalità di utilizzo sono sostanzialmente due: controllo e broadcast. Il primo riguarda la situazione di cui vi abbiamo parlato, mentre con il secondo tutto viene esteso ad un numero illimitato di ricevitori.

In ultimo, ricordiamo che il monitor integra un sensore giroscopico, utile per svolgere le funzioni di motion controller, se abbinato con uno degli stabilizzatori dell’azienda, come il DJI RS3 Pro. Le compatibilità sono elevatissime, la cornice permette di aggiungere le impugnature del Ronin 4D (per controllare lo stabilizzatore), senza dimenticarsi del supporto a DJI Master Wheels e Force Pro, oppure Mirror control.

DJI Transmission: conclusioni

1 di 7

In conclusione DJI Transmission è il prodotto che tutti i videomaker, e non solo, stavano davvero aspettando, un set completo, arricchito delle migliori specifiche del momento, in vendita ad un prezzo elevato, si parte da 2319 euro, ma che possiamo assicurare valere ogni singolo euro speso. I pregi sono talmente tanti da non poterli racchiudere in un elenco puntato, rasenta la perfezione sotto molteplici punti di vista, DJI ha fatto davvero un grandissimo lavoro, ottenendo un risultato senza precedenti.

Il prodotto, lo ricordiamo, sarà acquistabile solo da Settembre 2022, sul sito ufficiale dell’azienda.