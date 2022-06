A chi non è mai capitato di inviare un messaggio imbarazzante in una chat sbagliata di WhatsApp? Cosa bisogna fare in questi casi per evitare brutte figure? Ovviamente, la prima cosa da fare è eliminare il messaggio “per tutti”. Ma se il tempo limite per farlo è stato superato, come bisogna comportarsi? Anche in questo caso c’è un rimedio. Scopriamolo insieme.

Ebbene sì, esiste un piccolo trucco che ci permette di eliminare i messaggi vecchi di WhatsApp per tutti anche se è passato il limite di tempo impostato dall’app di messaggistica (circa un’ora dall’invio). In questo articolo andiamo ad elencare la procedura dettagliata per applicarlo ed evitare brutte figure.

WhatsApp: come eliminare i messaggi vecchi per tutti

Togliere la connessione ad internet del proprio smartphone (sia Wi-Fi che dati cellulare); Aprire le impostazioni del dispositivo; Cercare la sezione relativa alle app; Nell’elenco, individuare e selezionare WhatsApp; Fare tap sulla voce “Termina” in corrispondenza dell’app per arrestarla; Tornare alla pagina principale delle impostazioni e cercare la sezione “Data e ora”; All’interna di essa, modificare la data e l’ora facendole combaciare con quelle dell’invio del messaggio da eliminare; Aprire l’app WhatsApp, individuare il messaggio da eliminare e procedere con l’eliminazione “per tutti” (l’opzione dovrebbe comparire). Attivare la connessione ad Internet.

Se attivando la connessione ad internet ed entrando su WhatsApp, al posto del messaggio da eliminare compare la voce “Questo messaggio è stato eliminato“, allora significa che la procedura è andata a segno. Restate in attesa per ulteriori consigli e trucchetti in merito al mondo WhatsApp.