WhatsApp continua ad evolversi giorno dopo giorno. In queste ore, l’azienda ha annunciato l’imminente arrivo di tre novità volte a migliorare l’esperienza utente all’interno dei gruppi. Ebbene sì, dopo aver aggiunto una serie di migliorie ai gruppi qualche settimana fa, ecco che arrivano altre funzioni interessanti. Di che si tratta? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Sul fronte gruppi WhatsApp è decisamente indietro rispetto a concorrenti come Telegram. A ragione di ciò, la casa di Zuckerberg sta facendo di tutto per rendere i gruppi all’interno del servizio di messaggistica più funzionali che mai. Le tre nuove funzioni riusciranno nel loro scopo?

WhatsApp: tre novità in arrivo per i gruppi

Le tre funzioni in arrivo su WhatsApp ed esclusive per i gruppi sono:

1) Possibilità di silenziare i partecipanti durante le chiamate vocali

Ebbene sì, le chiamate vocali sui gruppi WhatsApp saranno decisamente meno confusionarie. A breve sarà introdotto un tasto specifico che permetterà ai partecipanti della chiamata di silenziare gli altri utenti. In questo modo, si potranno eliminare eventuali rumori di fondo senza terminare la chiamata.

2) Introduzione di un banner di avviso per le chiamate vocali

Sempre in merito alle chiamate vocali di gruppo, sarà presto aggiunto un banner che avviserà gli utenti quando un nuovo partecipante si aggiunge alla chiamata. In questo modo, sarà più semplice capire con chi si sta discutendo.

3) Possibilità di inviare messaggi privati ai partecipanti delle chiamate vocali di gruppo

L’ultima funzione in arrivo (forse la più interessante) riguarda la possibilità di inviare messaggi privati ai partecipanti delle chiamate vocali di gruppo. In questo modo, se si deve comunicare qualcosa di privato ad un solo partecipante, non bisognerà necessariamente interrompere la chiamata per farlo.

Ph. credit: WhatsApp.com