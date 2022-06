Ariete Sandwiches e Cookies è una piastra 3 in 1 pensate per tutti gli utenti che vogliono il massimo, con il minimo sforzo (anche in termini di spesa finale da sostenere). In vendita ad un prezzo inferiore ai 70 euro, permette di creare muffin, donuts (ciambelle) e sandwiches (toast), sfruttando le varie piastre intercambiabili incluse direttamente in confezione. Scopriamola da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

La linea Party Time di Ariete l’avevamo già conosciuta lo scorso anno, riprende esteticamente il design degli American Diner degli anni ’50, con colori pastello molto accattivanti e forme arrotondate.

Il prodotto recensito riesce a distinguersi dalla massa, cattura immediatamente l’occhio del consumatore, riuscendo a sua volta ad essere anche un elemento d’arredo, pronto a non sfigurare in una cucina moderna. Realizzato quasi interamente in plastica lucida nella parte superiore, con inserti bianchi, appare sin da subito curato nel dettaglio ed abbastanza resistente (rischia solamente di rovinarsi facilmente, essendo lucido).

Sulla superficie non sono posizionati pulsanti fisici, solamente superiormente si trovano due LED di stato che certificano l’effettivo collegamento ad una presa a muro, nonché il raggiungimento della temperatura. L’accensione/spegnimento è automatica, avviene mediante il collegamento alla presa di corrente, non è possibile impostare manualmente la temperatura, è unica e non modificabile.

Molto buono il meccanismo di apertura, per evitare che si possa aprire inavvertitamente, Ariete ha pensato di aggiungere un pulsante di sblocco, da mantenere premuto nel corso del movimento. All’interno si trovano le doppie piastre per tipo (in totale in confezione sono sei), completamente removibili con il classico meccanismo a cui siamo solitamente abituati. Al di sotto delle stesse, si trovano le serpentine che generano calore, essendo l’Ariete Sandwiches e Cookies una piastra elettrica.

Uno dei suoi punti di forza sono sicuramente le dimensioni, raggiunge difatti 27 x 22 x 11 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 2,75 kg. Per non avere il cavo che si sposta nella cucina, l’azienda ha aggiunto un comodissimo avvolgicavo nella parte posteriore.

Funzioni e Prestazioni

L’Ariete Sandwiches e Cookies viene definita come una piastra 3 in 1, poiché con un unico prodotto è possibile ottenere 3 differenti preparazioni: muffin, ciambelle o tramezzini. Questo è possibile data la presenza di piastre antiaderenti intercambiabili (non fatelo quando sono calde), facilmente removibili anche dall’utente più inesperto.

Essendo la macchina di piccole dimensioni, è bene sapere che le stesse preparazioni saranno ridotte, in linea con un aperitivo in compagnia, più che un pasto, inteso come dolce o toast. Proprio quest’ultimi si allontanano dalla concezione quotidiana del termine, rientrando proprio nell’ambito degli aperitivi/stuzzichini, essendo la linea Party Time, lo spessore non potrà essere particolarmente elevato, e dovranno essere tagliati in diagonale (per un totale di quattro a “infornata”). Le piastre antiaderenti evitano che il cibo si possa incollare, oltretutto sono facilmente lavabili grazie al rapido sistema di rimozione ad incastro (come detto, è sempre consigliato lasciare raffreddare la macchina).

Le altre due piastre incluse in confezione, muffin e donuts, permettono la realizzazione di sei unità per volta, mantenendo inalterate le specifiche e le caratteristiche in termini funzionali. Nell’utilizzo quotidiano siamo rimasti piacevolmente colpiti e soddisfatti dalla buona efficienza del prodotto, il calore si diffondeva in maniera uniforme in ogni area della piastra (evitando che alcuni cibi siano più cotti degli altri), e l’antiaderenza ha sempre permesso di rimuovere con facilità il risultato finale, anche se ipoteticamente avesse fatto colare parte del proprio contenuto.

Ariete Sandwiches e Cookies: conclusioni

In conclusione l’Ariete Sandwiches e Cookies è una piccola piastra elettrica multifunzione, perfettamente adatta per la realizzazione di muffin, sandwich e donut, per occasioni ben specifiche. I suoi punti di forza sono legati ad un design accattivante, materiali costruttivi di ottima qualità, nonché piastre adeguate, che permettono di distribuire in maniera uniforme il calore su tutta la superficie. Il prezzo di listino, di 65 euro, lo riteniamo corretto, sulla base di quanto appena supportato.

Ciò di cui forse abbiamo sentito la mancanza è un cassettino raccogli-briciole, ovvero un luogo in cui far convogliare tutti i residui per rimuoverli in semplicità; oltre a questo, l’impossibilità di gestire la potenza/calore, può essere un fattore limitante a lungo termine, proprio perché non permette di variare troppo in termini di preparazioni/ricette.