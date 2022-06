In un periodo tanto critico, a causa del COVID-19 e non solo, Ariete decide di raddoppiare la propria offerta di igienizzatori per ambienti (dopo l’Ariete SaniJet recensito qui) con il nuovissimo Ariete Sani-Jet Air. Conosciamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Realizzato interamente in plastica, in prevalenza di colorazione bianca lucida, ma con inserti neri e azzurri, il prodotto presenta una forma cilindrica e dimensioni relativamente ridotte. Nello specifico raggiunge 21,50 x 21,50 x 29 centimetri, con un peso che si aggira attorno a 1,50 kg; tutto questo favorisce chiaramente il posizionamento su un qualsiasi piano di lavoro, riuscendo ad essere anche gradevole da un punto di vista estetico (sebbene non sia un elemento d’arredo o dal design particolare).

I materiali di costruzione sono discreti, la plastica non sembra essere troppo pesante o robusta, il rischio è che si possa rompere se dovesse cadere. L’ Ariete Sani-Jet Air è composto da tre parti che spezzano in due il cilindro, appoggiate le une sulle altre, con una piccolo coperchio che permette di accedere rapidamente al serbatoio d’acqua.

Il prodotto non presenta una batteria integrata, dovrà essere sempre collegato ad una presa a muro, per questo motivo il cavo non può essere scollegato dallo stesso.

Utilizzo e Prestazioni

Il prodotto funziona solo ed esclusivamente con le bustine Sani-Jet Clean, di cui una confezione è inclusa, acquistabili a parte presso i principali rivenditori di elettronica. Una singola bustina permette di igienizzare fino a 90 metri quadrati in circa 3 ore, prima di dover richiedere il refill. Il serbatoio, dove disciogliere il composto, è molto capiente, raggiunge ben 5 litri, sebbene sia importante sapere che una singola bustina basterà per 700 millilitri d’acqua.

Ariete Sani-Jet Air nasce come igienizzatore a ultrasuoni, includendo la funzione di umidificatore per estendere al massimo gli utilizzi dello stesso. Questi lavora completamente in autonomia, riuscendo ad igienizzare gli ambienti per saturazione dell’aria, riuscendo ad eliminare tutti i germi ed i batteri che si trovano anche sulle superfici.

Il controllo è semplicissimo, Ariete ha infatti integrato nella parte anteriore un piccolo display completamente touchscreen (non a colori), che permette di impostare timer di spegnimento programmati (non andrà fino ad esaurimento dell’acqua, ma si impostano 3 livelli di intensità), oppure di spostarsi tra le due funzioni: igienizzazione e umidificatore. Gli input vengono ricevuti molto rapidamente, non è necessaria una pressione eccessiva, garantendo un funzionamento più che corretto.

La funzione di umidificazione permette una regolazione manuale del livello di umidità fino ad un massimo del 95%. Indipendentemente dalla scelta effettuata, l’Ariete Sani-Jet Air non risulta essere particolarmente rumoroso, lo potete tenere tranquillamente nella vostra stanza da letto mentre dormite, si sente solamente un lontano sobbollire, ma talmente tenue da essere quasi conciliante al sonno.

Per evitare spiacevoli inconvenienti, Ariete ha pensato di aggiungere un cicalino acustico che segnala il termine dell’acqua all’interno del serbatoio, garantendo allo stesso tempo un servizio continuo nel tempo.

Ariete Sani-Jet Air: conclusioni

In conclusione Ariete Sani-Jet Air è un prodotto eccellente, ideale per ambienti grandi e piccoli (fino a 90 metri quadrati con un asola bustina), non solo abitativi, quanto anche palestre, uffici o spazi comuni. La sua versatilità è estrema, ciò permette di soddisfare le esigenze di un numero sempre crescente di consumatori, affiancata da una incredibile semplicità di utilizzo. Grazie al display touchscreen è possibile impostare un timer, il livello di umidità, o la scelta delle due funzioni.

Le dimensioni ridotte lo rendono posizionabile praticamente ovunque, peccato solamente che i materiali appaiano essere non troppo resistenti. Forse l’unico difetto che ci sentiamo di segnalare nell’Ariete Sani-Jet Air.