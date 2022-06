C’è una cosa su WhatsApp che nonostante le impostazioni della privacy, non è ancora possibile nascondere. Stiamo parlando, ovviamente, della dicitura “sta scrivendo…” che compare al mittente ogni qual volta si inizia a scrivere un messaggio. A volte, la sua presenza può essere davvero fastidiosa. Cosa fare, quindi, se si vuole scrivere un messaggio totalmente “silenzioso”? Fortunatamente, esiste un trucchetto semplice e veloce da applicare che permette di raggiungere lo scopo desiderato. Scopriamo insieme di che si tratta.

Sugli store di app per smartphone esistono una serie di app di terze parti che permettono di fare cose che su normalmente su WhatsApp non si possono fare. Perché scaricare un’app, però, quando basta giocare con quello che si ha per raggiungere lo stesso fine? É praticamente questo il nostro caso. Possiamo affidarci ad app di terze parti per nascondere la dicitura “sta scrivendo…”, ma non è necessario. In questo articolo andiamo a spiegare il semplice trucco per farlo senza dover scaricare nulla.

WhatsApp: come nascondere la dicitura “sta scrivendo…”

A volte le soluzioni sono più semplici di quanto si possa pensare. Per scrivere messaggi su WhatsApp in maniera silenziosa, tutto ciò che bisogna fare è mettere offline il proprio smartphone. Che significa? Prima di iniziare a scrivere il messaggio, togliere la connessione ad internet o impostare la modalità aereo. In questo modo, si può scrivere qualsiasi cosa in chat senza il mittente veda nulla, la dicitura “sta scrivendo…” non compare! Dopo aver concluso la scrittura, basta riattivare la connessione, inviare il messaggio ed il gioco è fatto!

La procedura vale su qualsiasi tipo di smartphone, sia iOS che Android. Prima di iniziare a scrivere il messaggio, assicurarsi di aver rimosso tutte le connessioni ad internet (sia Wi-Fi che dati cellulare). Restate in attesa per ulteriori trucchi e chicche WhatsApp.