L’umanità ha il potenziale per essere una specie interplanetaria. Questo è quanto afferma un nuovo studio. Tuttavia, non ne approfitteremmo correttamente della possibilità. La tecnologia che abbiamo sviluppato come specie potrebbe aiutarci a fuggire su altri pianeti. O semplicemente usarlo per autodistruggerci. Il nuovo studio, quindi, sostiene che possiamo ottenere il primo caso ed evitare il secondo. È allora che l’umanità potrà diventare una specie veramente interplanetaria in soli 200 anni.

L’umanità è intrappolata su una piccola roccia con risorse limitate. Per uscirne sarà fondamentale iniziare a utilizzare molta più energia rinnovabile e nucleare. Facendo sempre attenzione che vengano utilizzate per gli scopi giusti e non per nuocere.

Ciò che gli scienziati prevedono per i prossimi decenni non è una prospettiva favorevole per la nostra specie. I combustibili fossili sono una fonte di energia che sta per esaurirsi, ma l’umanità ha ancora l’opportunità di cambiare il corso del suo destino.

La via da seguire per diventare una specie interplanetaria

Nikolai Kardashev, un astronomo russo, propose il suo schema di misurazione nel 1964. Questo sistema fu successivamente modificato e migliorato da Carl Sagan per stimare la capacità tecnologica di una specie intelligente. Tutto si riduce all’energia e alla quantità di essa che una specie può utilizzare per i propri scopi.

Kardashev ha proposto tre tipi di civiltà. Il tipo I è quella civiltà in grado di utilizzare tutta l’energia disponibile sul suo pianeta di origine. Mentre le civiltà di tipo II consumano 10 volte la quantità di energia dal loro pianeta, aggiunta all’energia che possono ottenere dalla loro stella. Le specie di tipo III possono andare ancora oltre e utilizzare la maggior parte dell’energia di un’intera galassia.

La specie umana è ben al di sotto della soglia di Tipo I, ma il nostro consumo di energia cresce ogni anno. Ma consumare l’energia in eccesso non porterà l’umanità a diventare una specie interplanetaria. Il pericolo rappresentato dall’aumento del consumo di energia può spiegare perché gli scienziati non hanno trovato prove di civiltà extraterrestri avanzate.

C’è una piccola possibilità che ci siano già civiltà di tipo III che esplorano le galassie. Ma fino ad oggi non ci hanno lasciato alcuna prova della loro esistenza. Per quanto ne sappiamo, siamo soli.

Dobbiamo evitare l’autodistruzione

Per diventare una specie interplanetaria, dovremo evitare l’autodistruzione aumentando il nostro consumo di energia. Ma raggiungere lo stato multinetario richiede un’enorme quantità di energia, sia per stabilire colonie che per mantenere città autosufficienti.

Gli autori dello studio hanno segnato le conseguenze che l’uso continuo e incessante dei combustibili fossili sta causando all’umanità. È importante passare rapidamente dall’approvvigionamento energetico alle opzioni nucleari e rinnovabili, è la proposta di questi scienziati.

Le fonti di energia nucleare e rinnovabile hanno il potenziale di continuare a crescere nella produzione senza esercitare ulteriore pressione sulla biosfera. Al nostro attuale tasso di consumo, raggiungeremo il Tipo I solo nell’anno 2371, secondo le deduzioni degli autori. Le sfide future sono trovare modi sicuri per gestire le scorie nucleari e garantire che la maggiore capacità di sfruttare l’energia non porti a disastri.