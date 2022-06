L’avocado è davvero un frutto meraviglioso. Questo frutto è infatti ricco di molti nutrienti e con una modesta percentuale di zuccheri e grassi saturi. Tra i grassi di questo frutto infatti prevale la componente monoinsatura, con forte presenza di acido oleico omega 9, lo stesso dell’olio extravergine di oliva al quale si attribuiscono molti benefici per il nostro metabolismo.

Questo frutto tropicale originario del Centro America è inoltre ricco di fibre, non contiene colesterolo ma è ricco di fitosteroli. È inoltre ricco di potassio, magnesio, zinco, manganese e fosforo, così come contiene alti livelli di vitamina B5, vitamina B6, folati, vitamina K, vitamina E e vitamina C.

L’avocado è dunque un frutto ottimo per la nostra pelle, ma in pochi sanno che è un ottimo aiuto anche nella cosmesi ed un valido alleato nella cura della pelle. Gli acidi grassi in esso contenuti forniscono infatti un’idratazione duratura alla pelle senza causare irritazioni. Ecco dunque alcune semplici ricette per poter realizzare in casa delle maschere viso a base di avocado che renderanno la nostra pelle perfetta e sana.

Il mix di ingredienti perfetto per la nostra pelle: avocado, banana e tuorlo d’uovo

Questo mix di ingredienti è perfetto per i soggetti che hanno una pelle grassa e che sentono spesso il bisogno di lavarsi il viso durante la giornata. Per migliorare dunque la nostra pelle grassa, sarà sufficiente procurarsi dunque un avocado, una banana e un tuorlo d’uovo.

Per preparare la maschera sarà sufficiente schiacciare l’avocado fino a renderlo una pasta e mescolarlo poi alla banana e al tuorlo precedentemente lavorati in un frullatore. Una volta mescolati gli ingredienti basterà applicarne uno strato liscio su viso e collo e tenerlo in posa per 15-20 minuti. Trascorso questo tempo risciacquare con acqua fredda.

Per combattere invecchiamento e acne basterà aggiungere dell’avena

La maschera per il viso all’avocado e avena è perfetta per una pelle luminosa e idratata e per combattere l’acne. Inoltre aiuta a rafforzare il collagene viene riducendo i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Per realizzarla occorrono pochi ingredienti e non troppo difficili da reperire. Bisognerà infatti procurarsi: ovviamente un avocado, fiocchi d’avena senza glutine, succo di limone, miele, olio di cocco e aceto di mele.

Iniziare la preparazione frullando l’avena fino a sbriciolarla completamente. Riporla poi in una ciotola e aggiungere l’avocado, il succo di limone, il miele e l’olio di cocco. Mescolare poi gli ingredienti schiacciandoli con il dorso di una forchetta fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio.

Una volta pronta la maschera, applicare su un viso pulito e asciutto e lasciare in posa per 15-20 minuti. Risciacquare poi con acqua tiepida, strofinando delicatamente durante il risciacquo.

Contro le macchie della pelle bastano avocado e limone

Le macchie scure della pelle, dovute all’invecchiamento o all’esposizione solare, possono essere combattute grazie al limone che è ricco di vitamina C, un antiossidante che protegge la pelle e aiuta a ridurre la pigmentazione. Mentre l’avocado mantiene la pelle idratata.

Per combattere questo fastidioso inestetismo basterà dunque mescolare mezzo avocado di dimensioni medie con un cucchiaio di succo di limone, applicarlo sulla pelle e attendere 20 minuti. Lavare poi il viso con acqua tiepida e tamponare la pelle con un asciugamano.

Ripetere l’operazione per almeno due o tre volte alla settimana e non dimenticarsi mai di applicare la protezione solare, anche se non si ha in programma di uscire.

Per una pelle setosa abbiamo bisogno di un po’ di yogurt

Una semplicissima maschera per ripristinare l’idratazione essenziale del viso è quella a base di avocado e yogurt. L’acido lattico nello yogurt aiuta infatti ad uccidere i batteri e curare l’acne. Realizzarla è inoltre molto semplice. Basterà schiacciare 1/4 di avocado fino a quando non scompaiono tutti i grumi, un po’ come se si volesse preparare una guacamole.

Una volta che il frutto è ben schiacciato, aggiungere un cucchiaino di yogurt biologico e mescolare fino a quando il composto è ben amalgamato. Applicare sul viso e lasciar agire per circa 10-15 minuti e risciacquare con acqua fredda.

Foto di Juraj Varga da Pixabay