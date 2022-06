A destare altra preoccupazione oltre il Covid-19 e il vaiolo delle scimmie, ora ci si mette anche il colera. Sono stati segnalati due nuovi casi di colera a Kathmandu nelle acque potabili. Il dipartimento della salute ha affermato che tracce di batteri E. Coli e Coliformi sono nell’acqua utilizzata per bere e normalmente questi batteri si trovano nelle feci umane.

Il colera è una malattia diarroica acuta causata dall’infezione dell’intestino da batteri Vibrio cholerae. Le persone possono ammalarsi quando ingeriscono cibo o acqua contaminata da batteri. L’infezione è spesso lieve o senza sintomi, ma a volte può essere grave e pericolosa per la vita. Gli esperti di salute pubblica avvertono che si trattava di un problema serio e che la malattia potrebbe sfociare in un’epidemia.

Kathmandu, segnalati casi di colera nelle acque potabili

L’acqua del rubinetto, i barattoli, i pozzi e l’acqua del pozzo sono stati trovati inquinati. Anche l’acqua potabile di Bagbazar è inquinata e gli esperti stanno raccogliendo campioni di acqua per tutta la regione per capire la gravità della situazione. L’ospedale è stato mantenuto in uno stato di preparazione per una possibile prevenzione e controllo del colera. La filiale ha testato l’acqua a Bagbazar, Dilli Bazaar e Sanepa, dove è stato trovato il colera.

Allo stesso modo, il test sull’acqua condotto dal comune di Budhanilkantha ha rilevato il 72% di acqua inquinata e il 15% di acqua contaminata nei barattoli. Aveva testato giare, fontane in pietra, acqua noiosa. I funzionari hanno già vietato ai venditori di vendere cibo all’aperto per prevenire la diffusione dei batteri. La maggior parte dei pazienti provengono da Kalimati, Kuleshwor, Soalteeode, Kalanki e Naikap. Si tratta di aree ad alta densità di popolazione con scarsi servizi sanitari. Secondo i rapporti, molte persone hanno contratto il batterio dall’acqua contaminata e dal cibo delle prigioni.

I primi contagiati sono stati portati in ospedale non appena hanno manifestato i primi sintomi: nausea, vomito, mal di testa, difficoltà nei movimenti. Più di 220 persone sono state trattate per diarrea grave. Di questi, almeno tre sono morti. La grande preoccupazione è proprio per le persone in carcere. Il numero dei contagiati potrebbe superare le mille unità, perché il batterio si sta diffondendo con grande rapidità. Se non si prendono precauzioni, molti potrebbero perdere la vita. Si esortano tutti a essere attenti e curati nella loro igiene.

Foto di Welcome to all and thank you for your visit ! ツ da Pixabay