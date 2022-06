Curiosi di sapere che ne sarà del futuro di iPhone? Se sì, questo articolo fa per voi. In queste ore sono trapelate interessanti informazioni in merito a quelli che saranno i display dei futuri iPhone, non solo i 14, ma anche i 15! Ebbene sì, pare proprio che Apple abbia le idee chiare su quale sarà la sorte del melafonino. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Gli iPhone 14 stanno per arrivare, Apple li presenterà nel corso del mese di settembre. Come già accaduto precedentemente, anche quest’anno i modelli saranno ben 4, ma non ci sarà più una versione mini. Questa, verrà sostituita da una versione Max standard. Stessa sorte capiterà anche alla gamma 15. Per chi si chiede che fine farà il notch e se scomparirà definitivamente? Ecco quello che dicono i rumors e gli analisti.

iPhone 15: pillole sul display dei 4 modelli

Il design sei nuovi iPhone 14 non dovrebbe discostarsi tanto da quello degli iPhone 13. Una novità interessante, però, arriverà per quanto riguarda il display. Secondo quanto emerso, infatti, sui modelli Pro Apple farà finalmente fuori il notch per lasciare spazio a due “pillole” dalle dimensioni decisamente più contenute. I modelli base, invece, continueranno ad avere il mini-notch già visto su iPhone 13 e 13 Pro. Che ne sarà della gamma 15? Apple riuscirà a far scomparire completamente le pillole? Purtroppo, la risposta è no! Stando a emerso, Apple continuerà a proporre le “pillole”, ma a differenza di quest’anno, saranno presenti su tutti i modelli, anche sugli iPhone 15 base.

Quanto appena detto, non vuol dire che Apple non proporrà mai un display privo di fori. Significa, semplicemente, che l’azienda non è ancora pronta per farlo. A tal proposito, si prospetta che una variante totalmente priva di fori arrivi in campo a partire dal 2024, quindi, con la gamma di iPhone 16. Riuscirete ad attendere così tanto?

Ph. credit: Ian Zelbo via Twitter