Il futuro di WhatsApp è ricco di novità e funzioni interessanti. Stando a quanto scoperto dal noto WABetaInfo in una delle ultime beta di WhatsApp per Android, l’azienda di Zuckerberg starebbe lavorando ad un personale sistema di Avatar da utilizzare all’interno dell’app. Come funzionerà il tutto?

Pare che l’azienda ci stia lavorando su già da alcuni mesi. Ora, l’arrivo è stato confermato da un’indizio scovato nella beta dell’app per dispositivi Android. Gli utenti potranno presto avere il proprio Avatar WhatsApp ed utilizzarlo per vari scopi. Ecco quello che ne sappiamo a riguardo.

WhatsApp: usare gli Avatar nelle chat e durante le videochiamate sarà presto possibile

Ciò a cui l’azienda di Zuckerberg si sta ispirando, sono sistemi di Avatar già presenti sul mercato, come Memoji di Apple o Bitmoji. Lo scopo è quello di proporre un Avatar personale all’interno dell’app di messaggistica che gli utenti potranno personalizzare a proprio piacimento ed usare in diversi contesti. L’indizio scovato all’interno della beta svela proprio uno dei possibili utilizzi. A quanto pare, gli utenti potranno utilizzare gli Avatar durante le videochiamate. Ci sarà, in pratica, un pulsate specifico, durante le videochiamate, che permetterà di far comparire l’Avatar al posto dell’utente. Questo, mimerà alla perfezione tutte le espressioni facciali per un’interazione più realistica possibile. Ma non finisce qui, gli Avatar potranno essere inviati anche nelle chat come delle emoji.

La personalizzazione sarà una delle parti decisamente più divertenti del processo. Sembra, infatti, che l’azienda introdurrà un’intera nuova sezione all’interno dell’app dedicata alla personalizzazione del proprio Avatar. Il sistema, come già detto, è ancora in fase di sviluppo. Ci vorrà, quindi, ancora del tempo prima di vederlo arrivare in campo. Ciò che è certo, è che non sarà un’esclusiva Android, ma verrà proposto anche per i possessori di iPhone. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.