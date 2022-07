Le truffe WhatsApp sono sempre dietro l’angolo. Questa volta, i cybercriminali hanno avuto particolare fantasia in quanto hanno trovato un modo molto originale di ingannare la gente. Questi, hanno sfruttato l’occasione del 130esimo anniversario di Coca-Cola per mettere in scena un finto concorso della casa. Ecco come funziona il tranello e come fare per difendersi.

Non è la prima volta che girano truffe WhatsApp che sfruttano nomi di grosse aziende. Dobbiamo dire, però, che man mano che passa il tempo diventano sempre più fantasiose. Questa volta, il concorso falso è di Coca-Cola e tra i premi che si possono vincere c’è un mini frigo firmato dalla casa. Troppo bello per essere vero!

WhatsApp: la truffa del mini frigo Coca-Cola

La truffa risulta essere molto simile ad alcune già viste in passato. I cybercriminali contattano gli utenti via WhatsApp con un messaggio alquanto allettante che invoglia alla partecipazione di un concorso Coca-Cola. Come al solito, al messaggio viene allegato un link per accedere ad un sito esterno. Il sito, camuffato alla grande per sembrare a tutti gli effetti quello originale Coca-Cola, propone una serie di domande all’utente e, infine, comunica la vittoria del mini frigo. C’è un però, per riscattare il “premio” bisogna inserire i propri dati personali e quelli della carta di credito. É proprio qui che scatta la truffa. Inserendo i propri dati non si riceverà nessun mini figo Coca-Cola, anzi, sia i dati personali che quelli della carta di credito verranno usati a scopi illeciti.

É molto importante riconoscere il tranello ed evitare di caderci per non incorrere in spiacevoli inconvenienti. Molto spesso, questi messaggi vengono diffusi dalle persone che non si sono rese conto della natura fraudolenta del concorso. Anche se avete ricevuto il messaggio, quindi, da qualcuno che conoscete, non fidatevi e avvisate anche lui del tranello. Come al solito, il consiglio definito è unico: non aprire mai link sospetti nei messaggi che promettono premi gratis ecc. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.