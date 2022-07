Voglia di acquistare gadget tecnologici e non a prezzi super vantaggiosi? Allora non potete farvi sfuggire il Prime Day 2022. L’evento esclusivo di super offerte Amazon riservate ai clienti iscritti a Prime arriverà ufficialmente il 12 e il 13 luglio. Le offerte, però, non sono limitate a quei giorni. Qualche promo è già disponibile da ora! Scopriamo insieme di che si tratta.

Ogni anno il Prime Day è un punto di riferimento per i clienti Amazon. Dai prodotti Apple agli elettrodomestici, tutto può rientrare tra i prodotti in super offerta per l’occasione. É importante prepararsi al meglio per non farsi sfuggire nessuna chicca. É proprio a ragione di ciò che, oggi, vogliamo elencarvi alcune vantaggiose offerte del Prime Day già disponibili.

Amazon Prime Day: le offerte in anteprima da non farsi sfuggire

Sconto del 10% su un’ampia selezione di prodotti Amazon Warehouse . Lo sconto raddoppierà al 20% durante i giorni del 12 e 13 luglio. Tuttavia, le scorte dei prodotti Warehouse sono molto limitate e potrebbero terminare molto velocemente.

. Lo sconto raddoppierà al 20% durante i giorni del 12 e 13 luglio. Tuttavia, le scorte dei prodotti Warehouse sono molto limitate e potrebbero terminare molto velocemente. Promozioni dedicate sull’acquisto di prodotti Amazon (Echo Dot, Echo Show, ecc.).

Offerte disponibili per tutti (anche utenti non iscritti a Prime):

Gamma di prodotti Oral-B e AZ in promozione fino al 50%. Es. Spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 Black Edition a soli 39,99 euro , invece di 79,50 euro – LINK PER L’ACQUISTO

in promozione fino al 50%. Es. Spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 Black Edition a soli , invece di 79,50 euro – Smartphone e auricolari Oppo fino al 30% di sconto. Es. Oppo Reno6 5G a soli 349,99 euro , invece di 499,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

fino al 30% di sconto. Es. Oppo Reno6 5G a soli , invece di 499,99 euro. – Huawei MateBook D15 ad un prezzo strepitoso con uno sconto di ben 350 euro a soli 749,00 euro, invece di 1099,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.it