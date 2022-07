La possibilità di utilizzare il servizio Turbologo e altri designer online consente di creare loghi aziendali di alta qualità e originali senza il coinvolgimento di un designer esperto. Con l’aiuto di tali risorse, è facile sviluppare un’icona unica, rendendo il progetto riconoscibile rispetto alla concorrenza. Per creare un progetto originale, bastano pochi clic e un paio di minuti di tempo libero.

Che cos’è un logo

Il logo rappresenta un’icona essenzialmente comune che consente di identificare il marchio, rendendolo riconoscibile tra i clienti. Ecco perché non dovrebbe consistere in un insieme casuale di segni o un’immagine attraente. Solo con il logo giusto puoi rendere popolare il prodotto, il servizio o l’azienda stessa. E una volta registrato, è facile ritenere le persone che utilizzano illegalmente il marchio amministrativo. Un logo ben progettato aiuta i clienti a riconoscere il marchio, aumentare il riconoscimento dell’azienda o distinguerlo dalla concorrenza. Allo stesso tempo, un design fallito è in grado di peggiorare la prima impressione dell’azienda.

Modi per creare un logo

Se necessario, è possibile utilizzare diversi metodi per sviluppare un logo aziendale:

Sviluppa il design da solo,

Assumi un designer,

Utilizzare i costruttori online.

Per creare un logo da soli, gli esperti raccomandano di cercare ispirazione su diversi siti. È auspicabile che le risorse selezionate siano dedicate al design o all’arte. Il prossimo passo obbligatorio dell’auto-sviluppo è imparare i principi della creazione del logo. Deve essere pratico, semplice nel contenuto e nella forma e in grado di trasmettere un messaggio mirato. Successivamente, dovrai decidere lo stile visivo preferito e affrontare la psicologia del colore, della forma e del carattere, che forma l’integrità visiva del logo.

Se non vuoi preoccuparti di tutte le sottigliezze e le sfumature della creazione indipendente di un marchio, questo lavoro può essere tranquillamente affidato a un professionista. È facile da trovare in uno studio di design. Un designer esperto ascolterà attentamente tutti i desideri del cliente, farà domande di chiarimento se necessario e redigerà un brief tecnico. Dopo averlo concordato con il cliente, verrà nuovamente concordato un logo futuro e verranno chiariti tutti i dettagli. Successivamente, il cliente effettua un pagamento anticipato e si aspetta il risultato. Dopo il tempo concordato con il designer, riceve un layout pronto. Tra gli svantaggi di coinvolgere specialisti nello sviluppo del logo c’è l’alto costo di questo servizio e tempi di sviluppo piuttosto lunghi dell’icona.

L’opzione migliore è la creazione di un logo utilizzando un costruttore online. Questa opzione ti consente di ottenere un progetto finito in pochi minuti. Il Designer consente all’utente di accedere a un numero enorme di loghi già pronti che possono essere modificati per te stesso. Per creare un logo aziendale, è sufficiente inserire il tema e il nome dell’azienda. Alcuni generatori offrono la possibilità di scegliere uno stile visivo preferito o consentono di raggruppare le icone per tipo di attività. I disegni che ti piacciono vengono aggiunti ai preferiti per un’ulteriore selezione di un’opzione elegante.

Consigli

Per scegliere il miglior designer di loghi, è importante considerare alcune cose.

Il servizio deve includere un periodo gratuito. Ti permetterà di familiarizzare con le sue funzionalità e capacità dell’editor. Solo a questa condizione l’utente capirà per cosa sta pagando. Il costo della versione a pagamento dovrebbe essere accettabile. Spesso pagando una grossa somma per accedere a tutte le funzionalità del logo designer, l’utente diventa rapidamente deluso dalle sue capacità. Posizioni elevate nelle classifiche dei siti tematici. I migliori servizi occupano regolarmente i primi posti nell’elenco dei migliori servizi per la creazione di loghi. È sufficiente trovare almeno 2-3 tali siti nell’emissione per assicurarsi che il progettista selezionato sia corretto. Avere una vasta gamma di strumenti. Non ha senso acquistare l’accesso a un editor che ha opzioni limitate. È importante che il sito selezionato fornisca l’accesso al proprio database di elementi unici sviluppati dai dipendenti dell’azienda. È ancora meglio quando i colori e i caratteri vengono abbinati nel designer per un logo specifico da designer esperti.

I servizi avanzati offrono agli utenti l’accesso a un gran numero di caratteri e icone di qualità. Sono molto richiesti tra gli utenti, poiché ti consentono di creare emblemi belli ed eleganti senza la necessità di perfezionarli. Molti di questi siti sono stati utilizzati per creare logo Instagram, Facebook, Twitter e altri social network.

Un costruttore online è l’opzione ideale per creare un logo quando non ci sono soldi e tempo in più per crearlo in un altro modo. Anche i servizi a pagamento costano molto meno del pagamento di un professionista. Il risultato ottenuto con l’aiuto di un designer online non sarà in alcun modo inferiore al logo creato dal designer. Anche in assenza della creatività e del talento di un artista, è facile creare un emblema bello, semplice e memorabile per un prodotto, un servizio o una startup.